Щоденник Незалежності: чим жила Україна рівно 30 років тому

Спецпроєкт "Сьогодні" про те, що відбувалося в країні саме в цей день рівно три десятиріччя тому

"Сьогодні" починає цикл публікацій, присвячених подіям 1991 року, коли Україна здобула Незалежність. Щодня протягом більш ніж 4 місяців, з 1 серпня по 8 грудня (дата "Біловезької угоди", що поклала кінець СРСР), ми будемо публікувати на наших сторінках у Фейсбуці та у Telegram один пост про те, чим жила саме в цей день наша країна 30 років тому.

Починаємо з розповіді про події з 1 до 5 серпня 1991 року.

1 серпня 1991 року. Джордж Буш виступив у Верховній Раді, де вмовляв українців відмовитися від незалежності

До Києва з одноденним візитом прибув 41-й президент США Джордж Буш-старший. Він виступив у Верховній Раді з промовою, яку пізніше газета New York Times саркастично назве "Chicken Kiev speech" (промова "Котлета по-київськи"), вважаючи цей виступ великим ляпом американської дипломатії.

Того дня глава Штатів закликав українське суспільство відмовитися від ідеї "самовбивчого націоналізму", натякнувши, що США не підтримають ідею незалежності України і будуть надалі вести діалог із Москвою.

Джордж не переконав: через 23 дні Україна проголосить незалежність.

2 серпня 1991 року. Екокатастрофа в Дрогобичі: тонни нафти змило у Дністер

Зливи на заході України призвели до того, що на нафтопереробному заводі в Дрогобичі (Львівська область) вода змила в річку Тисмениця 200 тонн нафти, яка "попливла" в Дністер, де утворила 90-кілометрову пляму. Найбільше постраждали Чернівці, де до усунення наслідків аварії було припинено водозабір із Дністра.

Що ще:

У Львові цього дня відбулися публічні громадські слухання свідчень щодо звірств НКВС. Це був перший подібний захід на території СРСР.

У світі:

У США удев’яте вирушив у політ космічний корабель багаторазового використання – шаттл "Атлантіс".

3 серпня 1991 року. Свідки Єгови вперше легально зібралися в Києві

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На київському стадіоні "Динамо" за аншлагу відкрився Всесоюзний (!) конгрес Свідків Єгови. До 1991 року в СРСР ця релігійна організація була заборонена, а її члени переслідувалися за кримінальним кодексом (як нині у РФ).

В той самий день на Хрещатику вперше відбулася хода прихільників іншого релігійного спрямування, українських крішнаїтів.

4 серпня 1991 року. Вітрильники з Дніпропетровська вирушили до Стамбула

У Дніпропетровську почалась міжнародна вітрильна регата на честь пам'яті кошового отамана Івана Сірка. Крім яхтсменів України, до турецького Стамбула вирушили спортсмени Румунії, Болгарії, США та інших країн.

У світі:

Грецький круїзний лайнер MTS Oceanos затонув біля берегів Південної Африки. Внаслідок найбільшої (на той час) у світі рятувальної операції всі 571 пасажир і члени команди були врятовані, їх евакуювали на вертольотах.

5 серпня 1991 року. Легкоатлет Сергій Бубка встановив черговий світовий рекорд

У шведському Мальме український легкоатлет, нині – президент Національного олімпійського комітету Сергій Бубка вчергове побив власний світовий рекорд у стрибках із жердиною. Нове досягнення – 6 метрів 10 сантиметрів.

Що ще:

- Футболісти київського "Динамо" в чемпіонаті СРСР обіграли "Памір" із Душанбе (Таджикистан) – 2:0. Матч, як і весь турнір, ажіотажу не викликав, на трибунах "Республіканського" – лише сім тисяч глядачів. Уболівальникам набагато цікавіше було українське "дербі": в Донецьку на поєдинок "Шахтаря" і "Дніпра" прийшло 22 000 глядачів. Дніпропетровці перемогли – 0:1.

У світі:

- У Литві вводиться проміжна грошова одиниця, яка починає ходіння спільно з радянським рублем, – литовський талон.

Далі буде…

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