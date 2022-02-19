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До +12 градусов! В Украину идет настоящая весна – прогноз

Татьяна Очеретяная
19 февраля, 17:03
Синоптик порадовала прогнозом погоды на 20 февраля в Украине – каких изменений ждать завтра и будут ли дожди

В Украину скоро придет весна / Фото: Коллаж: Сегодня

Погода в Украине завтра, 20 февраля, будет ветреной, но уже по-весеннему теплой. В южных областях ожидается до 12 градусов тепла.

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.

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По ее словам, завтра в Украине будет порывистый ветер. Днем температура поднимется до 4-9 градусов тепла, но на юге страны будет теплее – 9-12 градусов выше нуля.

Какой будет погода 20 февраля. Карта Натальи Диденко

Осадки ночью возможны местами на востоке Украины, а днем – в западных областях и на юге. На остальной территории будет сухо.

В Киеве в воскресенье будет сухая погода, ветер притихнет, а температура поднимется до 7 градусов тепла.

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Как пережить температурные "качели"?

Метеозависимым украинцам врачи советуют соблюдать несколько правил:

  • Хорошо отдыхать и высыпаться, а также проветривать помещение.
  • Не забывать о физической активности, чтобы укрепить иммунитет, разогнать метаболизм и нормализовать кровообращение.
  • Полноценно питаться и отказаться от "тяжелой пищи" (мясные блюда, крепкий чай или кофе, бобы, горох) в пользу блюд из овощей и рыбы, а также зелени.
  • Следить за здоровьем и регулярно измерять артериальное давление, частоту пульса и его ритмичность, уровень глюкозы в крови.