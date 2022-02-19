До +12 градусов! В Украину идет настоящая весна – прогноз

В Украину скоро придет весна / Фото: Коллаж: Сегодня
Погода в Украине завтра, 20 февраля, будет ветреной, но уже по-весеннему теплой. В южных областях ожидается до 12 градусов тепла.
Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.
По ее словам, завтра в Украине будет порывистый ветер. Днем температура поднимется до 4-9 градусов тепла, но на юге страны будет теплее – 9-12 градусов выше нуля.
Осадки ночью возможны местами на востоке Украины, а днем – в западных областях и на юге. На остальной территории будет сухо.
В Киеве в воскресенье будет сухая погода, ветер притихнет, а температура поднимется до 7 градусов тепла.
Как пережить температурные "качели"?
Метеозависимым украинцам врачи советуют соблюдать несколько правил:
- Хорошо отдыхать и высыпаться, а также проветривать помещение.
- Не забывать о физической активности, чтобы укрепить иммунитет, разогнать метаболизм и нормализовать кровообращение.
- Полноценно питаться и отказаться от "тяжелой пищи" (мясные блюда, крепкий чай или кофе, бобы, горох) в пользу блюд из овощей и рыбы, а также зелени.
- Следить за здоровьем и регулярно измерять артериальное давление, частоту пульса и его ритмичность, уровень глюкозы в крови.