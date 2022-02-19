До +12 градусів! В Україну йде справжня весна – прогноз

В Україну незабаром прийде весна / Фото: Колаж: Сьогодні

Погода в Україні завтра, 20 лютого, буде вітряною, але вже по-весняному теплою. У південних областях очікується до 12 градусів тепла.

Про це повідомила синоптик Наталія Діденко.

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За її словами, завтра в Україні буде поривчастий вітер. Вдень температура підніметься до 4-9 градусів тепла, але на півдні країни буде тепліше – 9-12 градусів вище нуля.

Якою буде погода 20 лютого. Мапа Наталки Діденко

Опади вночі можливі місцями на сході України, а вдень – у західних областях та на півдні. На решті території буде сухо.

У Києві в неділю буде суха погода, вітер стихне, а температура підніметься до 7 градусів тепла.

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Як пережити температурні "гойдалки"?

Метеозалежним українцям лікарі радять дотримуватися кількох правил: