До 20 м/с! Украину накроет шквальный ветер – в каких областях

В Украине ожидается шквальный ветер. Фото: коллаж "Сегодня"

В субботу, 19 февраля, Украину атакуют плохие погодные условия. Ожидается первый уровень опасности – желтый.

Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС Украины.

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Куда придет непогода?

19 февраля ночью и утром в западных и большинстве северных областей, днем на большой части территории страны прогнозируют порывы ветра 15-20 м/с и I уровень опасности – желтый.

В Киеве и области 19 февраля утром и днем также ожидаются порывы ветра 15-20 м/с и I уровень опасности – желтый.

Что делать во время сильного ветра?

Закройте все окна в квартире. При особо сильных ветрах можно заклеить окна полосками скотча по диагонали стекла.

Оказавшись на улице во время сильных порывов ветра следует держаться подальше от рекламных щитов, линий электропередачи, а также деревьев. Оглянитесь вокруг, нужно быть как можно дальше от всего, что может оторваться, сломаться и упасть на голову.

В случае сильного ветра необходимо спрятаться в ближайшем доме (это может быть магазин, подъезд дома и т. д.).

Следует особенно внимательно следить за тем, чтобы не находиться под большими деревьями, особенно это касается тополей, и не парковать под ними автомобили, так как дерево может упасть.

Не следует пользоваться лифтом, потому что ветер может оборвать провода на улице, из-за чего отключится электричество.

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