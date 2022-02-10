На станции "Академик Вернадский" зафиксировали новый температурный рекорд

Такие температурные рекорды являются одним из свидетельств изменения климата

Предыдущий рекорд зафиксировали в 1985 году / Коллаж "Сегодня"

На украинской антарктической станции "Академик Вернадский" зарегистрирован температурный рекорд: +12,7 градуса. Предыдущий рекорд зафиксировали в 1985 году.

Об этом сообщает Национальный антарктический научный центр.

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Почему настало резкое потепление

Ученые связывают такое резкое потепление с принесением теплых масс воздуха и влаги из тропиков. Также это из-за сильного теплого ветра с гор. Такие температурные рекорды являются одним из свидетельств изменения климата.

"На этой неделе на нашей станции был зарегистрирован температурный рекорд +12,7°. Предыдущий рекорд был зафиксирован в 1985 году. Он составлял +11,7 С. В то же время аномальные температуры были отмечены и на других антарктических станциях на острове Кинг Джордж, расположенном к северу от "Вернадского" - говорится в сообщении.

Новый температурный рекорд в Киеве

В Киеве в начале 2022 года зафиксировали новый температурный рекорд – на улице погода, характерная больше для осени, чем для зимы.

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"3 января в Киеве впервые за 142 года среднесуточная температура воздуха составила 4,3 градуса тепла, что на 0,3 градуса выше рекордного значения температуры в этот день в 1899 году", - заявили в обсерватории.

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