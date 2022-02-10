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СЬОГОДНІ Новини України

На станції "Академік Вернадський" зафіксували новий температурний рекорд

Валентина Шаповал Валентина Шаповал Редактор Україна Сьогодні
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10 лютого, 17:07
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Такі температурні рекорди є одним зі свідчень зміни клімату
Попередній рекорд зафіксували у 1985 році / Колаж "Сьогодні"
Попередній рекорд зафіксували у 1985 році / Колаж "Сьогодні"

На українській антарктичній станції "Академік Вернадський" зареєстровано температурний рекорд: +12,7 градуса. Попередній рекорд зафіксували у 1985 році.

Про це повідомляє Національний антарктичний науковий центр.

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Чому настало різке потепління

Вчені пов'язують таке різке потепління із принесенням теплих мас повітря та вологи з тропіків. Також це через сильний теплий вітер з гір. Такі температурні рекорди є одним зі свідчень зміни клімату.

"Цього тижня на нашій станції було зареєстровано температурний рекорд +12,7°. Попередній рекорд було зафіксовано у 1985 році. Він становив +11,7°С. Водночас аномальні температури були відзначені й на інших антарктичних станціях на острові Кінг Джордж, розташованому на північ від "Вернадського" – йдеться у повідомленні.

Новий температурний рекорд у Києві

У Києві на початку 2022 року зафіксували новий температурний рекорд – на вулиці погода, характерна більше для осені,ніж для зими.

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"3 січня в Києві вперше за 142 роки середньодобова температура повітря склала 4,3 градуса тепла, що на 0,3 градуса вище за рекордне значення температури цього дня в 1899 році", – заявили в обсерваторії.

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