До 30 градусов тепла. Какой будет погода в Украине в мае – прогноз

В мае будет тепло / Фото: Коллаж: Сегодня
В мае средняя месячная температура воздуха прогнозируется на 1-1,5 градусов выше нормы. Об этом говорится в прогнозе Укргидрометцентра.
Согласно прогнозу, месячная температура воздуха ожидается в пределах 15-18 градусов тепла (в Карпатах 11-14 градусов). Месячное количество осадков ожидается 35-82 мм (в Карпатах 102-128 мм), что в пределах месячной нормы.
Согласно наблюдениям, обычно средняя месячная температура воздуха в этот период составляет 13-17 градусов тепла, в горных районах 7-12 градусов тепла.
Абсолютный минимум температуры воздуха – 0-6 градусов мороза, в Карпатах и на северо-востоке до 7-10 градусов мороза, на побережье морей 1-3 градусов тепла.
Абсолютный максимум температуры воздуха – 30-37 градусов тепла, в Одесской, Луганской областях и в Крыму до 38-39 градусов, в Карпатах и горах Крыма 26-29 градусов.
Средняя месячная количество осадков составляет обычно 22-60 мм, в западных, Винницкой областях и горах Крыма 62-81 мм, в Карпатском регионе до 85-148 мм.
Как пережить перепады температуры?
- Если вы знаете, что плохо реагируете на изменение погоды, врачи советуют соблюдать несколько правил.
- Нужно полноценно отдыхать и высыпаться, а также проветривать помещение.
- Не стоит забывать о физической активности, чтобы укрепить иммунитет, разогнать метаболизм и нормализовать кровообращение.
- Полноценно надо питаться и отказаться от "тяжелой пищи" (мясные блюда, крепкий чай или кофе, бобы, горох) в пользу блюд из овощей и рыбы, а также в пользу зелени.
- Следует следить за здоровьем и регулярно измерять артериальное давление, частоту пульса и его ритмичность, уровень глюкозы в крови. Нельзя отказываться выполнять рекомендации врача или же самостоятельно добавлять себе какие-либо лекарства и изменять их дозировку.