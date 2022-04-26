До 30 градусів тепла. Якою буде погода в Україні у травні – прогноз

У травні буде тепло / Фото: Колаж: Сьогодні

У травні середня місячна температура повітря прогнозується на 1-1,5 градусів вище за норму. Про це йдеться у прогнозі Укргідрометцентру .

Згідно із прогнозом, місячна температура повітря очікується в межах 15-18 градусів тепла (у Карпатах 11-14 градусів). Місячна кількість опадів очікується 35-82 мм (у Карпатах 102-128 мм), що у межах місячної норми.

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За спостереженнями, зазвичай середня місячна температура повітря у період становить 13-17 градусів тепла, в гірських районах 7-12 градусів тепла.

Абсолютний мінімум температури повітря – 0-6 градусів морозу, у Карпатах та на північному сході до 7-10 градусів морозу, на узбережжі морів 1-3 градусів тепла.

Абсолютний максимум температури повітря – 30-37 градусів тепла, в Одеській, Луганській областях та в Криму до 38-39 градусів, у Карпатах та горах Криму 26-29 градусів.

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Середня місячна кількість опадів становить зазвичай 22-60 мм, у західних, Вінницьких областях та горах Криму 62-81 мм, у Карпатському регіоні до 85-148 мм.

Як пережити перепади температури?