До 30 градусів тепла. Якою буде погода в Україні у травні – прогноз

У травні буде тепло / Фото: Колаж: Сьогодні
У травні середня місячна температура повітря прогнозується на 1-1,5 градусів вище за норму. Про це йдеться у прогнозі Укргідрометцентру .
Згідно із прогнозом, місячна температура повітря очікується в межах 15-18 градусів тепла (у Карпатах 11-14 градусів). Місячна кількість опадів очікується 35-82 мм (у Карпатах 102-128 мм), що у межах місячної норми.
За спостереженнями, зазвичай середня місячна температура повітря у період становить 13-17 градусів тепла, в гірських районах 7-12 градусів тепла.
Абсолютний мінімум температури повітря – 0-6 градусів морозу, у Карпатах та на північному сході до 7-10 градусів морозу, на узбережжі морів 1-3 градусів тепла.
Абсолютний максимум температури повітря – 30-37 градусів тепла, в Одеській, Луганській областях та в Криму до 38-39 градусів, у Карпатах та горах Криму 26-29 градусів.
Середня місячна кількість опадів становить зазвичай 22-60 мм, у західних, Вінницьких областях та горах Криму 62-81 мм, у Карпатському регіоні до 85-148 мм.
Як пережити перепади температури?
- Якщо ви знаєте, що погано реагуєте на зміну погоди, лікарі радять дотримуватися кількох правил.
- Потрібно повноцінно відпочивати та висипатися, а також провітрювати приміщення.
- Не варто забувати про фізичну активність, щоб зміцнити імунітет, розігнати метаболізм та нормалізувати кровообіг.
- Повноцінно треба харчуватися та відмовитися від "важкої їжі" (м'ясні страви, міцний чай або кава, боби, горох) на користь страв з овочів та риби, а також на користь зелені.
- Варто слідкувати за здоров'ям та регулярно вимірювати артеріальний тиск, частоту пульсу та його ритмічність, рівень глюкози у крові. Не можна відмовлятися виконувати рекомендації лікаря або самостійно додавати собі будь-які ліки і змінювати їх дозування.