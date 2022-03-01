"Докажите, что вы вместе с нами": Зеленский обратился к ЕС

Глава государства выступил перед Европарламентом. Коллаж "Сегодня"

Президент Владимир Зеленский выступил в онлайн-режиме на заседании Европейского парламента и призвал Европу поддержать Украину.

"Уважаемые, у нас очень мотивированный народ, мы боремся за наши права, свободу, за жизнь, а сейчас за выживание. Мы боремся за то, чтобы быть равноправными членами Европы. Я считаю, что сегодня мы всем показываем, что с нами Европейский Союз будет точно крепче, без вас – Украина будет одинока. Мы доказали свою силу. Доказали, что мы, как минимум, такие же, как вы. Докажите, что вы вместе с нами, докажите, что вы нас не отпускаете, докажите, что вы действительно европейцы, тогда жизнь победит смерть, а свет – тьму. Слава Украине!" – сказал Зеленский.

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После окончания выступления весь зал минуту стоя аплодировал президенту Украины.

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