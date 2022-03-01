"Доведіть, що ви разом із нами": Зеленський звернувся до ЄС

Глава держави виступив перед Європарламентом. Колаж "Сьогодні"

Президент Володимир Зеленський виступив в онлайн-режимі на засіданні Європейського парламенту та закликав Європу підтримати Україну.

"Шановні, ми маємо дуже мотивований народ, ми боремося за наші права, свободу, за життя, а зараз за виживання. Ми боремося, щоб бути рівноправними членами Європи. Я вважаю, що сьогодні ми всім показуємо, що з нами Європейський Союз буде міцнішим, без вас – Україна буде самотня. Ми довели свою силу. Довели, що ми як мінімум такі самі, як ви. Доведіть, що ви разом із нами, доведіть, що ви нас не відпускаєте, доведіть, що ви справді європейці, тоді життя переможе смерть, а світло – пітьму. Слава Україні!" – сказав Зеленський.

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Після закінчення виступу вся зала хвилину стоячи аплодувала президентові України.

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