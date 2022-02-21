Снимаем теплые куртки! В Украину идет резкое потепление – прогноз

В Украине улучшится погода на этой неделе. Фото ЕРА, shutterstock

Погода в Украине завтра, 22 февраля, будет по-весеннему теплой и дождливой. На юге страны температура поднимется до 16 градусов тепла, однако на западе и севере еще возможен дождь со снегом.

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.

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Во вторник атмосферный фронт будет пересекать территорию Украины и будет тянуть за собой осадки. Дожди пройдут в ближайшую ночь и завтра утром на западе и севере, в некоторых районах дождь будет со снегом.

Днем ожидаются небольшие осадки еще и в центральных областях. А к вечеру дождь преимущественно пройдет в южной и восточной части страны.

В Украину идет атмосферный фронт. Карта Натальи Диденко

Температура воздуха днем ожидается 5-11 градусов градусов тепла, на юге +10-14, а в Крыму возможно даже до +16 градусов.

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В Киеве 22 февраля местами пройдет небольшой дождь, однако будет теплая погода, днем ​​до +9 градусов.

Как изменится погода на этой неделе?

В среду и четверг в Украине ожидается небольшое похолодание. Температура вернется к привычным для конца февраля градусам.

Однако в выходные, 26-27 февраля, столбики термометров снова поднимутся вверх.

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