Знімаємо теплі куртки! В Україну йде різке потепління – прогноз

В Україні покращиться погода цього тижня. Фото ЕРА, shutterstock

Погода в Україні завтра, 22 лютого, буде по-весняному теплою та дощовою. На півдні країни температура підніметься до 16 градусів тепла, проте на заході та півночі ще можливий дощ зі снігом.

Про це повідомила синоптик Наталія Діденко.

Реклама

У вівторок атмосферний фронт перетинатиме територію України та тягтиме за собою опади. Дощі пройдуть найближчої ночі та завтра вранці на заході та півночі, у деяких районах дощ буде зі снігом.

Вдень очікуються невеликі опади ще й у центральних областях. А надвечір дощ переважно пройде у південній та східній частині країни.

В Україну йде атмосферний фронт. Карта Наталії Діденко

Температура повітря вдень очікується 5-11 градусів тепла, на півдні +10-14, а у Криму можливо навіть до +16 градусів.

Реклама

У Києві 22 лютого подекуди пройде невеликий дощ, проте буде тепла погода, вдень до +9 градусів.

Як зміниться погода цього тижня?

У середу та четвер в Україні очікується невелике похолодання. Температура повернеться до звичних для кінця лютого градусів.

Проте у вихідні, 26-27 лютого, стовпчики термометрів знову піднімуться.

Реклама

Як пережити температурні "гойдалки"?

Метеозалежним українцям лікарі радять дотримуватися кількох правил: