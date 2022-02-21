Знімаємо теплі куртки! В Україну йде різке потепління – прогноз

В Україні покращиться погода цього тижня. Фото ЕРА, shutterstock
Погода в Україні завтра, 22 лютого, буде по-весняному теплою та дощовою. На півдні країни температура підніметься до 16 градусів тепла, проте на заході та півночі ще можливий дощ зі снігом.
Про це повідомила синоптик Наталія Діденко.
У вівторок атмосферний фронт перетинатиме територію України та тягтиме за собою опади. Дощі пройдуть найближчої ночі та завтра вранці на заході та півночі, у деяких районах дощ буде зі снігом.
Вдень очікуються невеликі опади ще й у центральних областях. А надвечір дощ переважно пройде у південній та східній частині країни.
Температура повітря вдень очікується 5-11 градусів тепла, на півдні +10-14, а у Криму можливо навіть до +16 градусів.
У Києві 22 лютого подекуди пройде невеликий дощ, проте буде тепла погода, вдень до +9 градусів.
Як зміниться погода цього тижня?
У середу та четвер в Україні очікується невелике похолодання. Температура повернеться до звичних для кінця лютого градусів.
Проте у вихідні, 26-27 лютого, стовпчики термометрів знову піднімуться.
Як пережити температурні "гойдалки"?
Метеозалежним українцям лікарі радять дотримуватися кількох правил:
- Добре відпочивати та висипатися, а також провітрювати приміщення.
- Не забувати про фізичну активність, щоб зміцнити імунітет, розігнати метаболізм та нормалізувати кровообіг.
- Повноцінно харчуватися та відмовитися від "важкої їжі" (м'ясні страви, міцний чай або кава, боби, горох) на користь страв з овочів та риби, а також зелені.
- Стежити за здоров'ям і регулярно вимірювати артеріальний тиск, частоту пульсу та його ритмічність, рівень глюкози у крові.