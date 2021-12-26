Дождь и мокрый снег: какая будет погода в Украине 26 декабря (карта)

Из-за возвращения морозов на дорогах возможна гололедица. Коллаж "Сегодня"

Погода в Украине в воскресенье, 26 декабря, будет морозной. В большинстве областей ожидают солнечный день, однако в восточных и южных будет идти снег, местами мокрый.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

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Погода в регионах

Осадки в виде дождя, снега, мокрого снега вероятны в южных и восточных регионах. Синоптики предупреждают, что в горных районах Закарпатской, Львовской, Черновицкой и Ивано-Франковской областей – значительная опасность схода лавин.

Зато в восточных и южных областях будет падать снег или мокрый снег. В то же время температура воздуха будет выше – -1...+ 1 градус. Теплее всего будет на Херсонщине, Запорожье и в Крыму – до +2 градусов.

Из-за возвращения морозов на дорогах возможна гололедица. В Киеве ожидают солнечную погоду.

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