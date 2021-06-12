Дожди и грозы: где погода не порадует украинцев (карта)

Синоптики ожидают, что большинство регионов зальет дождями, однако средняя температура будет держаться на уровне +23

В субботу, 12 июня, погода в Украине преимущественно будет дождливой, однако в некоторых регионах будет солнечно и без осадков.

Об этом говорится на сайте Укргидрометцентра.

На западе Украины синоптики прогнозируют дожди, днем температура ожидается от 21 до 24 градусов тепла, а ночью столбики термометров покажут от 12 до 15 градусов.

В центре страны также местами ожидаются осадки. Днем синоптики прогнозируют от 23 до 26 градусов, ночью ожидается от 13 до 15 градусов тепла.

В восточных регионах страны будет сохраняться дождливая, но теплая погода. Температура днем будет достигать отметки 25 градусов, а ночью ожидается 13-15 градусов тепла.

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В то же время на юге страны днем синоптики прогнозируют от 24 до 26 градусов тепла, а ночью от 13 до 15. Дожди ожидаются только в некоторых регионах.

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