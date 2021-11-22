Дожди и порывы ветра: прогноз погоды в Украине на 22 ноября (карта)

Дождливая погода будет в половине Украины/Коллаж: Сегодня
В понедельник, 22 ноября, в Украине местами прогнозируют дождливую погоду. Кроме того, ожидается сильный ветер.
Об этом сообщает Укргидрометцентр.
Небольшой дождь пройдет на территориях Волынской, Ровенской, Тернопольской, Львовской, Закарпатской, Хмельницкой, Житомирской, Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областей. Ветер — 5-10 м/с.
На западе столбики термометров будут колебаться от +5 до +8 градусов. На востоке температура составит 6-9 градусов тепла.
В северных регионах — 5-9 градусов тепла. На юге ожидается +9-14 градусов.
В Киеве осадков не прогнозируют, 6-8 градусов тепла, а в Симферополе тоже будет сухо, +12-14 градусов.
Снега зимой не ждать?
Средняя температура в декабре будет выше нормы для этого периода. Декабрь окажется достаточно теплым.
Проявления зимы, похолодание, снег, будут, но природных катаклизмов не ожидаем.
"Что касается января и февраля, то при нынешних климатических режимах у нас не может быть другой зимы, кроме теплой. Однако на фоне теплой зимы с повышенным температурным режимом обязательно придут холода", – говорит синоптик Николай Кульбида.
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