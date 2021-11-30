Дожди, мокрый снег, но не везде: где в Украине стоит ожидать осадков 30 ноября (карта)

В этот день теплее всего будет в Крыму/Коллаж: Сегодня

Во вторник, 30 ноября, в некоторых регионах Украины прогнозируют дождь и мокрый снег. Кроме того, ожидаются порывы ветра.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

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Дождя стоит ожидать на территориях Запорожской, Херсонской, Донецкой, Луганской областей и в Симферополе. Мокрый снег прогнозируют в Волынской, Львовской и Закарпатской областях. На остальной территории — переменная облачность.

На западе столбики термометров будут колебаться от 0 до +4 градусов. На востоке прогнозируют 5-9 градусов тепла.

В северных регионах ожидается +1-6 градусов. На юге — 4-12 градусов тепла.

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В Киеве осадков не прогнозируют, +1-3 градуса, а в Симферополе тоже будет сухо, 10-12 градусов тепла.

В Карпатах выпало до метра снега

На горе Поп Иван Черногорский в Карпатах в субботу, 20 ноября, выпало до 1 метра снега. Утром там было 5 градусов мороза. В горах была очень плохая видимость – до 50 метров.

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"По состоянию на 11:45 20.11.2021 на г. Поп Иван Черногорский температура воздуха -5 градусов, ветер западный 8 м/с, ограниченная видимость до 50 м, на северных склонах сугробы до 1 м", – говорится в сообщении.

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