Дожди с грозами накроют большую часть Украины. Погода на 30 мая (карта)

В Украине прогнозируют дожди/Фото: Pixabay, коллаж: "Сегодня"
В понедельник, 30 мая, в Украине прогнозируют дождливую погоду. Несмотря на это, в стране будет тепло.
Об этом сообщает Укргидрометцентр.
Какая будет погода?
Сегодня в большинстве областей прогнозирую дождь, местами с грозами. Ветер — юго-восточный, 5-10 м/с.
На западе столбики термометров будут колебаться от 20 до 24 градусов тепла. На востоке прогнозируют +26...+29 градусов.
В северных регионах – 21-28 градусов тепла. На юге ожидается 20-28 градусов выше нуля.
В Киеве прогнозируют дождь с грозой, 21-23 градуса тепла, а в Симферополе будет сухо – +26…+28 градусов.
Почему меняется погода?
Основной причиной изменения погоды есть неравномерный нагрев поверхности Земли, что приводит к перемещению воздушных масс. Перемещаясь, они приносят потепление или похолодание, ветреную или безветренную, облачную или безоблачную, с осадками или без осадков погоду. Например, на большую часть Украины погода приходит с запада – с запада приходит воздушная масса из северной части Атлантического океана. Летом она приносит не только в Украину, но и на большую часть Восточно-Европейской равнины облачную прохладную погоду. При вторжении воздушных масс из Арктики и летом, и зимой наступает похолодание.