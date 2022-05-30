Дожди с грозами накроют большую часть Украины. Погода на 30 мая (карта)

В Украине прогнозируют дожди/Фото: Pixabay, коллаж: "Сегодня"

В понедельник, 30 мая, в Украине прогнозируют дождливую погоду. Несмотря на это, в стране будет тепло.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

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Какая будет погода?

Сегодня в большинстве областей прогнозирую дождь, местами с грозами. Ветер — юго-восточный, 5-10 м/с.

На западе столбики термометров будут колебаться от 20 до 24 градусов тепла. На востоке прогнозируют +26...+29 градусов.

В северных регионах – 21-28 градусов тепла. На юге ожидается 20-28 градусов выше нуля.

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В Киеве прогнозируют дождь с грозой, 21-23 градуса тепла, а в Симферополе будет сухо – +26…+28 градусов.

Почему меняется погода?

Основной причиной изменения погоды есть неравномерный нагрев поверхности Земли, что приводит к перемещению воздушных масс. Перемещаясь, они приносят потепление или похолодание, ветреную или безветренную, облачную или безоблачную, с осадками или без осадков погоду. Например, на большую часть Украины погода приходит с запада – с запада приходит воздушная масса из северной части Атлантического океана. Летом она приносит не только в Украину, но и на большую часть Восточно-Европейской равнины облачную прохладную погоду. При вторжении воздушных масс из Арктики и летом, и зимой наступает похолодание.

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