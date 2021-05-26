Дожди, жара и похолодание: погода нам готовит "сюрпризы" на конец мая

В четверг в Украине будет мокрая, но теплая погода, а самое интересное нас ждет на выходных

Завтра в Украине будут и грозы, и солнце. Но несмотря на дождливую погоду будет теплая комфортная температура, на востоке даже почти 30 градусов жары. А к концу недели погода существенно испортится.

Об этом сообщила в Facebook синоптик Наталия Диденко.

27 мая ожидаются кратковременные дожди, грозы, при грозах порывистый ветер. В западных областях завтра хоть и есть вероятность дождей, однако локально и небольшие.

Южная часть Украины и восток в четверг будет без осадков – туда дожди придут в пятницу-субботу.

Температура воздуха завтра 20-26 градусов, на востоке, юге и в Днепропетровской области будет 24-28 тепла.

В Киеве четверг будет с теплым дождем, в течение дня ожидается 21-24 градуса.

В Укргидрометцентре уточнили, что дожди пройдут на западе, севере, в Житомирской, Винницкой, Киевской и Черкасской областях.

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В последние дни мая будут сюрпризы

Диденко отмечает, что самое интересное у погоды запланировано на 29-30 мая, ожидается даже похолодание. В субботу будут дожди и даже ливни по всей Украине, за исключением Волыни и Ровенской области.

Восточная часть в субботу еще порадует настоящим теплом, а в воскресенье уже посвежеет.

В воскресенье северная и южная части Украины без дождей, а вот в центре, на востоке и в большинстве западных областей (опять кроме Волыни и Ровенщины) пройдут грозовые дожди.

В Киеве в субботу гроза, а в воскресенье появится солнце. 29-30 мая в столице ожидается понижение температуры воздуха до 16-17 градусов.

Как сообщали новости "Сегодня", на днях по Украине прошелся ураган, который уже натворил немало беды.

А во Львовской области из-за сильных ливней затопило город.