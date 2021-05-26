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Грозы и солнце. Какие погодные сюрпризы ждут украинцев 26 мая (карта)

26 мая, 06:00

Юлия Безпечная Юлия Безпечная

В центральных и северных областях ожидаются сильные ливни с грозой, на западе немного подождит утром

В среду, 26 мая, на большей части Украины сохранится жаркая и солнечная погода с переменной облачностью. Только Киевскую, Черниговскую и Житомирскую и Винницкую области накроют грозы, еще в паре регионов немного подождит.

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Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Температура в северных областях достигнет 22-24 градусов тепла, на западе будет немного ниже – в районе 20-23 градусов. В Ивано-Франковске и Черновцах утром обещают небольшие дожди.

В центральных и восточных областях будет все так же жарко и сухо – от 23 до 26 градусов, но сохранится небольшая облачность, впрочем, как и по всей Украине.

На юге у моря погода вполне будет располагать к купанию – до 24 градусов обещают в Одессе и 27 – в Херсоне. Тем более дождей там также не предвидится.

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Фото: facebook.com/kyiv.gp.gov.ua
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Напомним, согласно недельному прогнозу Укргидрометцентра, в ближайшие несколько дней по Украине будут кочевать дожди с грозами. В то ж время местами будет солнечно и даже почти 30-градусная жара.

Мы также писали, что на днях по Украине прошелся ураган, который натворил немало беды.

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