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Грози і сонце. Які погодні сюрпризи чекають українців 26 травня (карта)

26 травня, 06:00

Юлія Безпечна Юлія Безпечна

У центральних і північних областях очікуються сильні зливи з грозою, на заході трохи подощить уранці

У середу, 26 травня, на більшій частині України збережеться спекотна і сонячна погода з мінливою хмарністю. Тільки Київську, Чернігівську та Житомирську і Вінницьку області накриють грози, ще в парі регіонів трохи подощить.

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Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Температура в північних областях сягатиме 22-24 градусів тепла, на заході буде трохи нижча – в районі 20-23 градусів. У Івано-Франківську та Чернівцях вранці обіцяють невеликі дощі.

У центральних і східних областях буде так само спекотно і сухо – від 23 до 26 градусів, але утримається невелика хмарність, втім, як і по всій Україні.

На півдні біля моря погода цілком спонукатиме до купання – до 24 градусів обіцяють у Одесі і 27 – у Херсоні. Тим паче дощів там також не передбачається.

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Нагадаємо, згідно з тижневого прогнозом Укргідрометцентру, в найближчі кілька днів по Україні кочуватимуть дощі з грозами. Водночас місцями буде сонячно і навіть майже 30-градусна спека.

Ми також писали, що днями Україною пройшовся ураган, який накоїв чимало лиха.

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