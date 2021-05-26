Грози і сонце. Які погодні сюрпризи чекають українців 26 травня (карта)

У середу, 26 травня, на більшій частині України збережеться спекотна і сонячна погода з мінливою хмарністю. Тільки Київську, Чернігівську та Житомирську і Вінницьку області накриють грози, ще в парі регіонів трохи подощить.
Про це повідомляє Укргідрометцентр.
Температура в північних областях сягатиме 22-24 градусів тепла, на заході буде трохи нижча – в районі 20-23 градусів. У Івано-Франківську та Чернівцях вранці обіцяють невеликі дощі.
У центральних і східних областях буде так само спекотно і сухо – від 23 до 26 градусів, але утримається невелика хмарність, втім, як і по всій Україні.
На півдні біля моря погода цілком спонукатиме до купання – до 24 градусів обіцяють у Одесі і 27 – у Херсоні. Тим паче дощів там також не передбачається.
Нагадаємо, згідно з тижневого прогнозом Укргідрометцентру, в найближчі кілька днів по Україні кочуватимуть дощі з грозами. Водночас місцями буде сонячно і навіть майже 30-градусна спека.
Ми також писали, що днями Україною пройшовся ураган, який накоїв чимало лиха.