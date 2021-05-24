Шашлыки на природе нам не "светят": прогноз погоды до конца мая

В начале недели дождей будет немного меньше, а ближе к выходным греметь будет вся Украина

/ Фото: Сегодня

В ближайшие несколько дней по Украине будут кочевать дожди с грозами. В то ж время местами будет солнечно и даже почти 30-градусная жара.

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Об этом свидетельствуют данные Укргидрометцентра.

Во вторник, 25 мая, дожди ожидаются только в западных областях. По всей стране будут комфортные 22-24 градуса.

В среду, 26 мая, грозовые дожди охватят запад, север и половину центральных областей, в том числе и Киев. На юге и востоке потеплеет до +28. В остальных областях 20-25 градусов.

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В четверг, 27 мая, дожди с грозами будут в центральных, западных и северных областях. Температура ожидается такой же, как и во вторник.

В пятницу, 28 мая, дожди накроют почти всю Украину, за исключением восточных областей. Немного спадет температура на западе до 17-19 градусов. В центре и на севере до +25, на юге и востоке до +27. В Киеве гроза и максимум +23.

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В субботу, 29 мая, температура будет, как и в пятницу, но дожди пройдут во всех областях страны. В Киеве 21-23 тепла и гроза.

Как сообщали новости "Сегодня", на днях по Украине прошелся ураган, который уже натворил немало беды.

А во Львовской области из-за сильных ливней затопило город.