Українська
$ 27,46
33,48
  1. Последние новости Украины

Шашлыки на природе нам не "светят": прогноз погоды до конца мая

24 мая, 17:05

Сергей Мартынец Сергей Мартынец

В начале недели дождей будет немного меньше, а ближе к выходным греметь будет вся Украина

/ Фото: Сегодня

В ближайшие несколько дней по Украине будут кочевать дожди с грозами. В то ж время местами будет солнечно и даже почти 30-градусная жара.

Реклама

Об этом свидетельствуют данные Укргидрометцентра.

Во вторник, 25 мая, дожди ожидаются только в западных областях. По всей стране будут комфортные 22-24 градуса.

В среду, 26 мая, грозовые дожди охватят запад, север и половину центральных областей, в том числе и Киев. На юге и востоке потеплеет до +28. В остальных областях 20-25 градусов.

Реклама

В четверг, 27 мая, дожди с грозами будут в центральных, западных и северных областях. Температура ожидается такой же, как и во вторник.

В тренде
Украина запускает COVID-паспорта. Какие преимущества даст документ о вакцинации
С 1 июля в Украине внедрят паспорта вакцинации. Фото: коллаж "Сегодня"
В тренде
Циклон уходит из Украины: как изменится погода во вторник
День весеннего равноденствия
В тренде
Отбор кандидатов в САП и саммит ЕС – анонсы СЕГОДНЯ
Анонсы событий 24 мая. Коллаж "Сегодня"

В пятницу, 28 мая, дожди накроют почти всю Украину, за исключением восточных областей. Немного спадет температура на западе до 17-19 градусов. В центре и на севере до +25, на юге и востоке до +27. В Киеве гроза и максимум +23.

Реклама

В субботу, 29 мая, температура будет, как и в пятницу, но дожди пройдут во всех областях страны. В Киеве 21-23 тепла и гроза.

Как сообщали новости "Сегодня", на днях по Украине прошелся ураган, который уже натворил немало беды.

А во Львовской области из-за сильных ливней затопило город.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Популярные статьи

Шар сильно трясло, а люди кричали
Шар сильно трясло, а люди кричали "Спасайте!" – эксклюзивные подробности трагедии в Каменце-ПодольскомУкраина
Трагедия на фестивале воздушных шаров в Каменец-Подольском: погибший и пятеро раненых (обновлено)
Трагедия на фестивале воздушных шаров в Каменец-Подольском: погибший и пятеро раненых (обновлено)Украина
Расследование захвата самолета Беларусью и отравление детей во Франковске – главные новости за ночь
Расследование захвата самолета Беларусью и отравление детей во Франковске – главные новости за ночьУкраина
Циклон уходит из Украины: как изменится погода во вторник
Циклон уходит из Украины: как изменится погода во вторникУкраина
Стрельба в Кирилловке: один из раненых скончался (обновлено)
Стрельба в Кирилловке: один из раненых скончался (обновлено)Запорожье
Блестящая операция: Кива и Шевченко в восторге от задержания Протасевича
Блестящая операция: Кива и Шевченко в восторге от задержания ПротасевичаУкраина

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять