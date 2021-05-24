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Циклон уходит из Украины: как изменится погода во вторник

24 мая, 13:05

Сергей Мартынец Сергей Мартынец

Наталия Диденко рассказала, чего украинцам ждать на этой неделе от погоды

День весеннего равноденствия

День весеннего равноденствия / Фото: Unsplash

Завтра в Украине дождей станет меньше, а температура воздуха будет очень приятной – не больше 25 градусов.

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Об этом сообщила в Facebook синоптик Наталия Диденко.

По ее словам, во вторник дождевой циклон практически полностью оставит Украину в покое. Лишь намочит восточные и западные области страны. Также на западе может быть сильный южный ветер.

На остальной территории Украины антициклоническая полоса организует солнце и теплую погоду.

Температура воздуха 25 мая будет колебаться в комфортных пределах, 20-25 градусов (карта).

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Циклон уходит из Украины: как изменится погода во вторник
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В Киеве вторник обещает отличную погоду – солнце и +22 градуса.

Диденко отметила, что на этой неделе по Украине будут кочевать периодические дожди с грозами, будет тепло – 20-25 градусов с небольшими колебаниями, а на востоке и юго-востоке даже жарко – 25-30 градусов.

Как сообщали новости "Сегодня", на днях по Украине прошелся ураган, который уже натворил немало беды.

А во Львовской области из-за сильных ливней затопило город.

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