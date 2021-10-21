Драки на дороге и аварии: топ-5 ЧП с курьерами Glovo

ЧП с Glovo в Украине. Фото: коллаж "Сегодня"

В Украине сотрудники доставки Glovo часто попадают в различные инциденты и ЧП. То они устраивают ДТП, то дерутся, а то и вовсе обворовывают клиентов.

"Сегодня" собрал топ-5 ЧП, которые происходили с курьерами Glovo.

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Драка сотрудников Glovo

В Киеве два курьера службы доставки Glovo попали в ДТП и устроили драку.

Известно, что курьеры на мотороллерах столкнулись на пересечении Вознесенского спуска и Киянивского переулка. Сразу после аварии они устроили словесные разборки и после этого подрались.

В результате происшествия один из курьеров разбил нос другому, и они разъехались.

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Драка с прохожим

В Киеве на Святошино произошла драка между прохожим и курьером Glovo. Причины ссоры, перешедшей в драку между мужчинами, неизвестны. Курьер был в шлеме и с рюкзаком, но это не помешало мужчине нанести прицельные удары по "оппоненту".

Впрочем, победитель поединка быстро убежал. Курьер сел на свой мотоцикл и продолжил выполнять служебные обязанности.

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Курьер Glovo украл кошелек клиентки

В Киеве курьер компании Glovo обокрал женщину. Кража произошла у нее дома в жилом квартале Mega City. По словам потерпевшей, курьер, который выполнял заказ, забрал с собой ее кошелек. Сколько денег досталось злоумышленнику – неизвестно.

Драка посреди дороги

В Киеве прямо на проезжей части дороги произошла драка между водителем авто и курьером доставки еды Glovo.

Судя по опубликованным кадрам, ссора началась во время остановки на пешеходном переходе, при этом водитель мопеда начал бить водителя руками через открытое окно.

После начала конфликта автомобиль покинул один из пассажиров, затем мопед и автомобиль тронулись с места.

Курьер Glovo на велосипеде влетел в авто

В центре Винницы произошло дорожно-транспортное происшествие с участием курьера службы доставки еды Glovo на велосипеде и легкового автомобиля Volkswagen.

На перекрестке улицы Соборной и Магистратской велосипедист, осуществляя разворот, не убедился в безопасности своего маневра, не предоставил преимущество в движении автомобилю Volkswagen и столкнулся с ним.

На место происшествия прибыл экипаж патрульной полиции, следователь по ДТП и бригада скорой медицинской помощи. Водители решили ДТП по соглашению сторон.

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