"Другого пути нет": Кулеба объяснил, что делать после признания Россией "Л/ДНР"

Кулеба возмутился обстрелом на Донбассе / Фото: Коллаж: Сегодня
Украине необходимо продолжать работу подеэскалации обстановки на Донбассе. Так отреагировало Министерство иностранных дел Украины на готовность России признать независимость ОРДЛО.
"Сейчас не только Украина, но и весь мир внимательно следят за действиями РФ по признанию ОРДЛО. Все понимают последствия такого шага. Сейчас много эмоций и порывов, но именно сейчас все должны хладнокровно фокусироваться на усилиях деэскалации. Иного пути нет", – заявил глава МИД Украины.
Об этом Дмитрий Кулеба написал на своей странице в Твиттере.
Обстановка
- Такой была реакция Киева на прошедшее часом ранее заседание Совета Безопасности России, на котором российские чиновники призвали президента России признать независимость так называемых "Л/ДНР".
- 19 января депутаты Госдумы РФ первыми решили обратиться к президенту России с просьбой признать ОРДЛО. Проект соответствующего постановления Думы внесли 11 депутатов-коммунистов.
- Одновременно в Вашингтоне отметили новые маневры российской армии недалеко от наших границ, которые могут свидетельствовать о начале операции по вторжению на территорию Украины.
- Чуть ранее Дмитрий Кулеба направил обращение к государствам – членам Совбеза ООН с требованием немедленно провести консультации для безотлагательных действий по снижению напряженности и для практических шагов по обеспечению безопасности Украины.