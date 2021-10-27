ДТП с мажором в Харькове: в полицию подали заявление об угоне Infiniti

В полицию поступило заявление об угоне автомобиля мажора. / Фото: Коллаж: Сегодня

После смертельного ДТП в Харькове, которое устроил 16-летний мажор, в полицию подали заявление об угоне автомобиля Infiniti. Именно в этом автомобиле подросток спровоцировал аварию.

Об этом во время брифинга сообщил начальник отдела Следственного управления полиции Александр Умников

Реклама

"В полицию после ДТП по телефону поступило заявление-сообщение об угоне автомобиля Infiniti", – подтвердил Умников.

Также в полиции сообщили, что оба родителей живут в Харькове. Машина, в которой был подросток, записана на маму Дегтярь Марину. Водительского удостоверения у 16-летнего парня не было. Как известно, Infiniti накануне подарили несовершеннолетнему мажору.

Что известно о мажоре

В полиции рассказали, виновник – Харьковский Николай Михайлович, 20.08.2005 года рождения. После ДТП его отправили в СИЗО. Он находится в нормальном состоянии, в здравом уме, в госпитализации не нуждался, на момент совершения ДТП был трезв.

Реклама

Завтра мажору изберут меру пресечения.

Развитие события

Вчера вечером Харькове на проспекте Гагарина произошла ужасная авария . Водитель автомобиля пытался проскочить перекресток с оживленным движением и на бешеной скорости столкнулся с другой машиной. Предварительно известно, что в ДТП погиб один человек.

. Водитель автомобиля пытался проскочить перекресток с оживленным движением и на бешеной скорости столкнулся с другой машиной. Предварительно известно, что в ДТП погиб один человек. Удар был такой силы, что оба автомобиля буквально разорвало на части. На месте инцидента работали несколько бригад скорой помощи. Пассажиров Infinity госпитализировали.

Что известно о водителе Infinity?

Им оказался 16-летний подросток-мажор. Иномарку ему на днях подарили родители. Выяснилось, что подросток уже несколько раз попадал в поле зрения правоохранителей.

Парень разбил несколько машин и прострелил коленки человеку

Парень уже разбилPorsche Cayenne, Toyota Camry и много других машин. Также он отправил блогеру Анне Кривуц видео, как пересекает двойную сплошную и ездит на красный свет.

Реклама

"У меня родители нормальные, машины есть, ты не можешь себе это позволить. Все возможно купить", – отметила девушка.

Также Анна сообщила, что однажды в клубе 16-летний мажор прострелил коленки человеку. Николай всегда говорил: "Если бы у меня не было условки, я бы еще больше чудил".

Конфликт с правоохранителями

На странице подростка в Instagram можно увидеть множество видео ночных поездок, в частности с нарушением правил дорожного движения. На одной из записей парень обматерил полицейского. Сейчас видео со страницы удалено.

Ранее мы писали: