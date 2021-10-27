ДТП із мажором у Харкові: до поліції подали заяву про викрадення Infiniti

До поліції надійшла заява про викрадення автомобіля мажора. / Фото: Колаж: Сьогодні

Після смертельної ДТП у Харкові, яка влаштував 16-річний мажор, у поліцію подали заяву про викрадення автомобіля Infiniti. Саме у цьому автомобілі підліток спровокував аварію.

Про це під час брифінгу повідомив начальник відділу Слідчого управління поліції Олександр Умніков

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"У поліцію після ДТП телефоном надійшла заява-повідомлення про викрадення автомобіля Infiniti" , – підтвердив Умніков.

Також у поліції повідомили, що обоє батьків живуть у Харкові. Машина, в якій був підліток, записана на маму Дігтяр Марину. Посвідчення водія у 16-річного хлопця не було. Як відомо, Infiniti напередодні подарували неповнолітньому мажору.

Що відомо про мажора

У поліції розповіли, винуватець – Харківський Микола Михайлович, 20.08.2005 року народження. Після ДТП його відправили до СІЗО. Він перебуває в нормальному стані, при здоровому глузді, госпіталізації не потребував, на момент скоєння ДТП був тверезий.

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Завтра мажору оберуть запобіжний захід.

Розвиток події

Вчора ввечері у Харкові на проспекті Гагаріна сталася жахлива аварія . Водій автомобіля намагався проскочити перехрестя з жвавим рухом і на шаленій швидкості зіткнувся з іншою машиною. Попередньо відомо, що в ДТП загинула одна людина.

. Водій автомобіля намагався проскочити перехрестя з жвавим рухом і на шаленій швидкості зіткнувся з іншою машиною. Попередньо відомо, що в ДТП загинула одна людина. Удар був такої сили, що обидва автомобілі буквально розірвало на частини. На місці інциденту працювало кілька бригад швидкої допомоги. Пасажирів Infinity госпіталізували.

Що відомо про водія Infinity?

Ним виявився 16-річний підліток-мажор. Іномарку йому днями подарували батьки. З'ясувалося, що підліток уже кілька разів потрапляв у поле зору правоохоронців.

Хлопець розбив кілька машин та прострілив коліна людині

Хлопець уже розбив Porsche Cayenne, Toyota Camry та багато інших машин. Також він відправив блогеру Ганні Кривуц відео, як перетинає подвійну суцільну та їздить на червоне світло.

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" У мене батьки нормальні, машини є, ти не можеш собі це дозволити. Все можна купити ", – зазначила дівчина.

Також Ганна повідомила, що одного разу у клубі 16-річний мажор прострілив коліна людині. Микола завжди казав: "Якби в мене не було умовки, я б ще більше дивував".

Конфлікт із правоохоронцями

На сторінці підлітка в Instagram можна побачити багато відео нічних поїздок, зокрема з порушенням правил дорожнього руху. На одному із записів хлопець обдурив поліцейського.Наразі відео зі сторінки видалено.

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