ДТП стало меньше? Как камеры фиксации нарушений ПДД повлияли на аварийность

К концу года камер должно быть больше / Коллаж "Сегодня"
Благодаря системы автоматической фиксации нарушений ПДДснизился уровень аварийности.
Об этом сообщает первый заместитель начальника департамента патрульной полиции Алексей Билошицкий.
Статистика
За год работы системы ДТП с погибшими и/или травмированными в местах, где установлены камеры автоматической фиксации, стало меньше почти на 65% (это по сравнению со средним показателем за прошедшие три года (со 123 до 44).
Сейчас на дорогах страны работает 236 камер автоматической фиксации нарушений ПДД, к концу этого года будет 270 камер.
На какие еще нарушения будут реагировать камеры?
В 2022 году планируют запустить тестирование системы автоматической фиксации на такие нарушения ПДД:
- проезд на запрещающий сигнал светофора,
- нарушение установленного для транспортных средств запрета выезда на полосу встречного движения.
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