В Украине заработают еще 18 камер автофиксации нарушений ПДД (список)

Новые камеры фото и видеофиксации заработают на днях

В Украине увеличится количество камер, которые будут фиксировать нарушения ПДД/Коллаж: Сегодня

Уже с 5 ноября в Украине заработают еще 18 комплексов автоматической фото и видеофиксации нарушений правил дорожного движения.

Об этом сообщает МВД Украины.

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Камеры автоматической фиксации заработают на дорогах Одессы, Херсона, Хмельницкого, а также Запорожской области.

Город Херсон:

ул. Нефтяников, 4 направление прибора ул. Адмирала Макарова;

ул. Нефтяников, 13 направление прибора ул. Ивана Богуна;

ул. Перекопская, 163 направление прибора ул. 28-й армии;

Бериславское шоссе, 46 направление направления прибора ул. Урожайная.

Город Одесса:

Южная дорога, 2 направление прибора Николаевская дорога;

Южная дорога, 39 направление прибора ул. Семена Палия;

ул. Семена Палия, 80 направление прибора ул. Академика Заболотного;

Николаевская дорога, 205 направление прибора ул. Лиманная;

просп. Небесной Сотни, 4 направление направления прибора ул. Левитана;

Николаевская дорога, 287 направление прибора Южная дорога;

просп. Шевченко, 4-е направление прибора ул. Семинарская;

просп. Добровольского, 123-я направление прибора ул. Генерала Бочарова;

ул. Семена Палия, 25-а направление направления прибора Южная дорога.

Город Хмельницкий:

Винницкое шоссе, 8/1 направление направления прибора ул. Молдавская;

ул. Каменецкая, 132 направление прибора ул. Житецкого;

просп. Мира, 65 направление прибора Староконстантиновское шоссе.

Запорожская область:

на 526 км+613 автодороги Н-08 направление прибора г. Мариуполь;

на 2 км+372 автодороги Н-15 направление прибора г. Донецк.

За превышение скорости могут лишить прав?

В Украине за нарушение скоростного режима в населенных пунктах водителей хотят лишать прав. Соответствующий законопроект уже зарегистрировали. Он называется "Проект Закона о внесении изменений в статью 122 Кодекса Украины об административных правонарушениях (об усилении ответственности за превышение установленных ограничений скорости движения транспортных средств в населенных пунктах)".