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СЬОГОДНІ Новини України

В Україні запрацюють ще 18 камер автофіксації порушень правил дорожнього руху (список)

Володимир Козир Володимир Козир Редактор розділу Україна
2 листопада, 20:36
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Нові камери фото та відеофіксації запрацюють днями
В Україні збільшиться кількість камер, які фіксуватимуть порушення ПДР/Колаж: Сьогодні
В Україні збільшиться кількість камер, які фіксуватимуть порушення ПДР/Колаж: Сьогодні

Вже з 5 листопада в Україні запрацюють ще 18 комплексів автоматичної фото та відеофіксації порушень правил дорожнього руху.

Про це повідомляє МВС України

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Камери автоматичної фіксації запрацюють на дорогах Одеси, Херсона, Хмельницького та Запорізької області.

Місто Херсон:

  • вул. Нафтовиків, 4 напрямок спрямування приладу вул. Адмірала Макарова;
  • вул. Нафтовиків, 13 напрямок спрямування приладу вул. Івана Богуна;
  • вул. Перекопська, 163 напрямок спрямування приладу вул. 28-ї Армії;
  • Бериславське шосе, 46 напрямок спрямування приладу вул. Урожайна.

Місто Одеса:

  • Південна дорога, 2 напрямок спрямування приладу Миколаївська дорога;
  • Південна дорога, 39 напрямок спрямування приладу вул. Семена Палія;
  • вул. Семена Палія, 80 напрямок спрямування приладу вул. Академіка Заболотного;
  • Миколаївська дорога, 205 напрямок спрямування приладу вул. Лиманна;
  • просп. Небесної Сотні, 4 напрямок спрямування приладу вул. Левітана;
  • Миколаївська дорога, 287 напрямок спрямування приладу Південна дорога;
  • просп. Шевченка, 4-А напрямок спрямування приладу вул. Семінарська;
  • просп. Добровольського, 123-А напрямок спрямування приладу вул. Генерала Бочарова;
  • вул. Семена Палія, 25-А напрямок спрямування приладу Південна дорога.

Місто Хмельницький:

  • Вінницьке шосе, 8/1 напрямок спрямування приладу вул. Молдавська;
  • вул. Кам’янецька, 132 напрямок спрямування приладу вул. Житецького;
  • просп. Миру, 65 напрямок спрямування приладу Старокостянтинівське шосе.

Запорізька область:

  • на 526 км+613 автодороги Н-08 напрямок спрямування приладу м. Маріуполь;
  • на 2 км+372 автодороги Н-15 напрямок спрямування приладу м. Донецьк.

За перевищення швидкості можуть позбавити прав?

В Україні за порушення швидкісного режиму у населених пунктах водіїв хочуть позбавляти прав. Відповідний законопроєкт уже зареєстрували. Він називається "Проєкт Закону про внесення змін до статті 122 Кодексу України про адміністративні правопорушення (про посилення відповідальності за перевищення встановлених обмежень швидкості руху транспортних засобів у населених пунктах)".

Покарання за перевищення швидкості у населених пунктах:

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  • За перевищення швидкості у населеному пункті більш ніж на 50 км/год – позбавлення права керувати транспортним засобом на строк від 3 до 6 місяців.
  • За перевищення швидкості у населеному пункті більш ніж на 70 км/год – позбавлення права керувати транспортним засобом на строк від 6 місяців до одного року.

Які покарання зараз?

У населених пунктах діє обмеження швидкості 50 км/год. Нині за перевищення дозволеної швидкості на 20 км/год штраф становить 340 гривень, на 50 км/год – 1700 грн.

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