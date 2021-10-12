Україна
Меню
google news Ми в Google News Змінити мову на: RU logo
⚽ Україна - Боснія: онлайн ⚡ Смерть нардепа Полякова 👊 Напад в "Укрексімбанку" 🚨 Затримання Саакашвілі
СЬОГОДНІ Новини України

Завтра в 10 областях України запрацюють нові камери на дорогах: список

Інна Собора Інна Собора Редактор розділу Київ
12 жовтня, 17:49
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Вони фіксуватимуть порушення правил дорожнього руху, зокрема, перевищення швидкості
В Україні запрацюють нові камери на дорогах.
В Україні запрацюють нові камери на дорогах. / Фото: Колаж: Сьогодні

Завтра запрацюють ще 23 комплекси автофіксації порушень правил дорожнього руху. Всього камер вже більше 200.

Про це повідомляє прес-служба МВС.

Реклама

Загалом нові камери 13 жовтня запрацюють у 10 областях. Вони контролюватимуть дотримання вимог ПДР в автоматичному режимі.

Де встановлені нові камери?

м. Кременчук

  • 274 квартал, 4 напрямок спрямування приладу просп. Полтавський.

м. Черкаси

Реклама
  • просп. Хіміків, 50 напрямок спрямування приладу вул. Чорновола.

м. Луцьк

  • вул. В’ячеслава Чорновола, 17 напрямок спрямування приладу вул. Петра Маха.
  • вул. Ковельська, 144 напрямок спрямування приладу вул. Старицького.
  • вул. Ковельська, 147 напрямок спрямування приладу вул. Лєскова.
  • вул. Конякіна, 18-А напрямок спрямування приладу вул. Ківерцівська.

м. Львів

  • вул. Стрийська, 292 напрямок спрямування приладу. вул. Івана Павла ІІ.
  • ул. Василя Стуса, 39 напрямок спрямування приладу просп. Червоної Калини.
  • ул. Шевченка, 313 напрямок спрямування приладу вул. Івана Величковського.

Вінницька область

Реклама
  • на 376 км+261 автодороги М-30 напрямок спрямування м. Хмельницький.

Волинська область

  • на 19 км+098 автодороги Н-22 напрямок спрямування м. Володимир-Волинський.

Донецька область

  • на 651 км+922 автодороги М-03 напрямок спрямування м. Слов’янськ.
  • на 621 км+111 автодороги М-14 напрямок спрямування с. Комишувате.
  • на 681 км+488 автодороги Н-08 напрямок спрямування м. Маріуполь.
  • на 6 км+817 автодороги Н-20 напрямок спрямування м. Краматорськ.
  • на 183 км+107 автодороги Н-20 напрямок спрямування м. Маріуполь.

Запорізька область

  • на 279 км+345 автодороги М-18 у напрямку м. Запоріжжя.
  • на 276 км+252 автодороги М-18 у напрямку м. Харків.
  • на 263 км+637 автодороги М-18 у напрямку м. Запоріжжя.

Миколаївська область

  • на 191 км+346 автодороги Н-24 у напрямку м. Миколаїв.

Рівненська область

  • на 340 км+202 автодороги М-06 у напрямку с. Панталія.
  • на 371 км+971 автодороги М-06 у напрямку м. Львів.

Чернігівська область

  • на 11 км+903 автодороги Н-27 у напрямку м. Мена.

Як працюють камери?

Камери фіксують перевищення швидкості в автоматичному режимі. Якщо водій порушив ПДР, камера зніме це, і водію надійде штраф. Його можна отримати щонайменше трьома способами:

  • в додатку "Дія" (в день порушення)
  • в додатку "Приват24" (в день порушення)
  • поштою (залежно від того, в якому графіку працює поштове відділення).

Якщо водій перевищив швидкість на 20-50 кілометрів, то він має заплатити штраф в розмірі 340 гривень. Але штраф буде меншим в половину (170 гривень), якщо оплатити його в 10-денний термін з моменту фіксації порушення.

Раніше ми писали:

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Підписатися
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
“Сьогодні” в Telegram Пiдпишись на RSS-канал

Далі по темі

Всі новини
Україна
Показати ще
Реклама
В тренді
Пряма трансляція
Смотреть онлайн
Щоденник незалежності 🇺🇦

12 жовтня 1991. В автокатастрофі на 53-му році життя трагічно загинув народний депутат України…

Зануритись у той день
Короновірус за тиждень

92 229

захворіло за тиждень в Україні

+36%

Обмінка
Курс гривні Сьогодні
$

Валюта

Ціна (грн)

Долар США ($)

26.36

Російський рубль (₽)

0.3676

Євро (€)

30.5

Погода
Прогноз на сьогодні
Дізнатися
Реальна містика 🎃

Будинок вдови в Києві. Одна з резиденцій президента в столиці багато таємниць...

Світ незвіданого
Гороскоп
Твій гороскоп на сьогодні
Читати гороскоп
Україна
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти