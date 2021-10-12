Завтра в 10 областях України запрацюють нові камери на дорогах: список

Завтра запрацюють ще 23 комплекси автофіксації порушень правил дорожнього руху. Всього камер вже більше 200.
Про це повідомляє прес-служба МВС.
Загалом нові камери 13 жовтня запрацюють у 10 областях. Вони контролюватимуть дотримання вимог ПДР в автоматичному режимі.
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Де встановлені нові камери?
м. Кременчук
- 274 квартал, 4 напрямок спрямування приладу просп. Полтавський.
м. Черкаси
- просп. Хіміків, 50 напрямок спрямування приладу вул. Чорновола.
м. Луцьк
- вул. В’ячеслава Чорновола, 17 напрямок спрямування приладу вул. Петра Маха.
- вул. Ковельська, 144 напрямок спрямування приладу вул. Старицького.
- вул. Ковельська, 147 напрямок спрямування приладу вул. Лєскова.
- вул. Конякіна, 18-А напрямок спрямування приладу вул. Ківерцівська.
м. Львів
- вул. Стрийська, 292 напрямок спрямування приладу. вул. Івана Павла ІІ.
- ул. Василя Стуса, 39 напрямок спрямування приладу просп. Червоної Калини.
- ул. Шевченка, 313 напрямок спрямування приладу вул. Івана Величковського.
Вінницька область
- на 376 км+261 автодороги М-30 напрямок спрямування м. Хмельницький.
Волинська область
- на 19 км+098 автодороги Н-22 напрямок спрямування м. Володимир-Волинський.
Донецька область
- на 651 км+922 автодороги М-03 напрямок спрямування м. Слов’янськ.
- на 621 км+111 автодороги М-14 напрямок спрямування с. Комишувате.
- на 681 км+488 автодороги Н-08 напрямок спрямування м. Маріуполь.
- на 6 км+817 автодороги Н-20 напрямок спрямування м. Краматорськ.
- на 183 км+107 автодороги Н-20 напрямок спрямування м. Маріуполь.
Запорізька область
- на 279 км+345 автодороги М-18 у напрямку м. Запоріжжя.
- на 276 км+252 автодороги М-18 у напрямку м. Харків.
- на 263 км+637 автодороги М-18 у напрямку м. Запоріжжя.
Миколаївська область
- на 191 км+346 автодороги Н-24 у напрямку м. Миколаїв.
Рівненська область
- на 340 км+202 автодороги М-06 у напрямку с. Панталія.
- на 371 км+971 автодороги М-06 у напрямку м. Львів.
Чернігівська область
- на 11 км+903 автодороги Н-27 у напрямку м. Мена.
Як працюють камери?
Камери фіксують перевищення швидкості в автоматичному режимі. Якщо водій порушив ПДР, камера зніме це, і водію надійде штраф. Його можна отримати щонайменше трьома способами:
- в додатку "Дія" (в день порушення)
- в додатку "Приват24" (в день порушення)
- поштою (залежно від того, в якому графіку працює поштове відділення).
Якщо водій перевищив швидкість на 20-50 кілометрів, то він має заплатити штраф в розмірі 340 гривень. Але штраф буде меншим в половину (170 гривень), якщо оплатити його в 10-денний термін з моменту фіксації порушення.
Раніше ми писали:
- В Україні з'явилися ще 17 комплексів автоматичної фото- і відеофіксації порушень ПДР.
- В Україні в листопаді в двох містах запрацюють перші відеокамери для контролю за дотриманням маскового режиму і соціальної дистанції.