ДТП в Харькове: на 16-летнего мажора завели еще одно уголовное дело

Полиция открыла еще одно производство против Николая Харьковского. / Фото: Коллаж: Сегодня

Харьковские правоохранители открыли еще одно уголовное производство против 16-летнего Николая Харьковского. Следователи установили, что это он заявил об угоне машины после смертельного ДТП.

Об этом пишет NewsRoom Kharkiv.

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Производство начали по статье 383 УК Украины ("заведомо ложное сообщение о совершении преступления").

Детали

По данным следствия, мажор сам заявил об угоне машины.

"Установлено, что Харьковский во время пребывания в туалете медицинского учреждения взял телефон и совершил вызов на номер "102", сообщив об угоне Infinity. Преследовал цель ввести следствие в заблуждение и отвести от себя подозрение. По данному факту 27 октября следователи ГУ НП в Харьковской области внесли данные в Единый реестр досудебного расследования", – заявил прокурор в ходе судебного заседания.

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Хотел сбежать из больницы

Кроме того, по данным следствия, в больнице Николай Харьковский назвался именем другого человека и сообщил чужой адрес проживания.

После этого фигурант пытался покинуть больницу, но его задержала полиция.

Что известно о ДТП?

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