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ДТП с мажором в Харькове: в полицию подали заявление об угоне Infiniti

Инна Собора Инна Собора Редактор раздела Киев
27 октября, 15:13
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Полиция подтвердила, что такое заявление поступило. Однако пока не известно, от кого именно
В полицию поступило заявление об угоне автомобиля мажора.
В полицию поступило заявление об угоне автомобиля мажора. / Фото: Коллаж: Сегодня

После смертельного ДТП в Харькове, которое устроил 16-летний мажор, в полицию подали заявление об угоне автомобиля Infiniti. Именно в этом автомобиле подросток спровоцировал аварию.

Об этом во время брифинга сообщил начальник отдела Следственного управления полиции Александр Умников

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"В полицию после ДТП по телефону поступило заявление-сообщение об угоне автомобиля Infiniti", – подтвердил Умников.

Также в полиции сообщили, что оба родителей живут в Харькове. Машина, в которой был подросток, записана на маму Дегтярь Марину. Водительского удостоверения у 16-летнего парня не было. Как известно, Infiniti накануне подарили несовершеннолетнему мажору.

Что известно о мажоре

В полиции рассказали, виновник – Харьковский Николай Михайлович, 20.08.2005 года рождения. После ДТП его отправили в СИЗО. Он находится в нормальном состоянии, в здравом уме, в госпитализации не нуждался, на момент совершения ДТП был трезв.

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Завтра мажору изберут меру пресечения.

Развитие события

  • Вчера вечером Харькове на проспекте Гагарина произошла ужасная авария. Водитель автомобиля пытался проскочить перекресток с оживленным движением и на бешеной скорости столкнулся с другой машиной. Предварительно известно, что в ДТП погиб один человек.
  • Удар был такой силы, что оба автомобиля буквально разорвало на части. На месте инцидента работали несколько бригад скорой помощи. Пассажиров Infinity госпитализировали.

Что известно о водителе Infinity?

Им оказался 16-летний подросток-мажор. Иномарку ему на днях подарили родители. Выяснилось, что подросток уже несколько раз попадал в поле зрения правоохранителей.

Парень разбил несколько машин и прострелил коленки человеку

Парень уже разбилPorsche Cayenne, Toyota Camry и много других машин. Также он отправил блогеру Анне Кривуц видео, как пересекает двойную сплошную и ездит на красный свет.

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"У меня родители нормальные, машины есть, ты не можешь себе это позволить. Все возможно купить", – отметила девушка.

Также Анна сообщила, что однажды в клубе 16-летний мажор прострелил коленки человеку. Николай всегда говорил: "Если бы у меня не было условки, я бы еще больше чудил".

Конфликт с правоохранителями

На странице подростка в Instagram можно увидеть множество видео ночных поездок, в частности с нарушением правил дорожного движения. На одной из записей парень обматерил полицейского. Сейчас видео со страницы удалено.

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