Два бабьих лета, морозы и ранний снег: народный синоптик дал прогноз на осень

Леонид Горбань рассказал, когда украинцам ждать первых морозов и какой приятный сюрприз нас ждет в октябре

После очень жаркого лета украинцев и осенью ждут теплые денечки, особенно порадует погода в октябре. Но вот последний месяц осени уже будет больше напоминать зиму. Об этом рассказал в интервью "Сегодня" самый известный народный синоптик Украины Леонид Горбань.

По его словам, в первые 10 дней сентября будет еще летняя погода, а со второй декады начнутся дожди и похолодает.

"В начале третьей декады сентября возможно два-три дня бабьего лета. Холодный, но сухой октябрь порадует продолжительным бабьим летом в середине месяца и огорчит под конец сильными дождями и ночными морозами. Холода продолжатся и в ноябре, ожидаются дожди и ранний снег", – рассказал Горбань.

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