Украину ждут новые волны жары: климатолог дала тревожный прогноз

Волны тепла будут не только летом – аномально высокие температуры могут наблюдаться и зимой, и осенью, и весной

Жара в Украине/коллаж "Сегодня"

Июль в Украине оказался очень горячим, побиты рекорды жары, но такие явления теперь будут регулярными. Заведующая отделом прикладной метеорологии и климатологии Украинского гидрометеорологического института Вера Балабух говорит, что Украина будет и дальше переживать волны жары.

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Об этом она рассказала НВ.

По словам климатолога, волны тепла будут не только летом – аномально высокие температуры могут наблюдаться и зимой, и осенью, и весной.

"И они имеют свои последствия тоже. И волна может быть очень мощная. Последние 30 и особенно пять последних лет являются жаркими. И это свидетельствует о том, что у нас происходит ускорение этих климатических изменений. Такие процессы характерны не только для Украины, но и в целом для нашей планеты, Северного полушария также", – говорит Балабух.

Она отмечает, что эти волны жары будут в Украине все чаще.

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"То есть это повышение температуры, которое у нас наблюдалось, – оно будет и в дальнейшем, и этот процесс становится более интенсивным. Все чаще и чаще мы говорим о рекордах, и именно рекордах, связанных с аномально высокой температурой. Они есть и будут в дальнейшем, поскольку причиной этих изменений является человеческая деятельность, в частности выбросы парниковых газов, количество которых, к сожалению, не уменьшается. То есть парниковый эффект усиливается, и мы видим, что у нас сейчас события развиваются по худшему сценарию", – подчеркнула она.

Как сообщали новости "Сегодня", исследователи из Института метеорологии и климатических исследований Технологического института Карлсруэ, а также Института атмосферных и климатических наук в Цюрихе пришли к выводу, что наводнения в Европе – только начало, будут и другие катастрофы.

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