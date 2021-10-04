Два летальных случая за сутки. В Кировоградской области женщины умерли от отравления грибами

Врачам не удалось спасти жизни двум женщинам/Коллаж: Сегодня
В Кировоградской области, где нашли мертвой 16-летнюю девушку, зафиксировали два смертельных случая отравления грибами. Умерли две женщины.
Об этом сообщает Кировоградский областной центр контроля и профилактики болезней Минздрава.
Детали летальных исходов
2 октября в тяжелом состоянии была госпитализирована 53-летняя жительница Кропивницкого. Известно, что женщина насобирала дикорастущих грибов в лесополосе и приготовила их к столу. Попытки спасти женщину оказались тщетными. Конечный диагноз — острое бытовое отравление дикорастущими грибами.
Второй летальный случай произошел 3 октября в Светловодске. 69-летняя женщина насобирала дикорастущих грибов в лесу еще 30 сентября. По ее словам, это были "зеленушки". На утро 1 октября у нее появились симптомы отравления. Женщину госпитализировали в реанимационное отделение Светловодской ЦРБ. Утром 3 октября она скончалась.
Симптомы отравления грибами и первая помощь
По информации Министерства здравоохранения Украины, отравление грибами является наиболее тяжелым пищевым отравлением человека. Признаки отравления грибами могут проявиться как через 30 мин после потребления, так и в течение нескольких дней. Среди них:
- тошнота;
- рвота;
- резкая боль в животе;
- диарея;
- головокружение;
- повышение температуры тела;
- снижение пульса;
- духота;
- судороги;
- отток крови от конечностей (холодные руки и ноги);
- бред, появление галлюцинаций.
Первая помощь в случае отравления грибами:
- срочно звоните в "скорую" — общий номер 103;
- промойте желудок простой водой;
- соблюдайте постельный режим;
- пейте много жидкости (вода, подсоленная вода или прохладный чай) — это поможет восстановить водно-солевой баланс и вывести токсины;
- примите сорбенты.
Категорически запрещено употреблять алкогольные напитки, любую пищу или молочные и кисломолочные продукты — это может ускорить всасывание токсинов в организм. Самолечение опасно для жизни! Остатки грибов или грибных блюд следует обязательно сохранить, ведь их лабораторное исследование поможет выяснить причину отравления и назначить правильное лечение.
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