Два летальні випадки за добу. У Кіровоградській області жінки померли від отруєння грибами

Лікарям не вдалося врятувати життя двом жінкам/Колаж: Сьогодні
У Кіровоградській області, де знайшли мертвою 16-річну дівчину, зафіксували два смертельні випадки отруєння грибами. Померли дві жінки.
Про це повідомляє Кіровоградський обласний центр контролю і профілактики хвороб МОЗ.
Деталі летальних випадків
2 жовтня в тяжкому стані була госпіталізована 53-річна жителька Кропивницького. Відомо, що жінка назбирала дикорослих грибів в лісосмузі та приготувала їх до столу. Спроби врятувати жінку виявилися марними. Кінцевий діагноз — гостре побутове отруєння дикорослими грибами.
Другий летальний випадок стався 3 жовтня у Світловодську. 69-річна жінка назбирала дикорослих грибів в лісі ще 30 вересня. За її словами, це були "зеленушки". На ранок 1 жовтня у неї з'явилися симптоми отруєння. Жінку госпіталізували до реанімаційного відділення Світловодської ЦРЛ. Вранці 3 жовтня вона померла.
Симптоми отруєння грибами та перша допомога
За інформацією Міністерства охорони здоров'я України, отруєння грибами є найбільш важким харчовим отруєнням людини. Ознаки отруєння грибами можуть проявитися як через 30 хв після споживання, так і протягом декількох днів. Серед них:
- нудота;
- блювота;
- різкий біль в животі;
- діарея;
- запаморочення;
- підвищення температури тіла;
- зниження пульсу;
- задуха;
- судоми;
- відтік крові від кінцівок (холодні руки та ноги);
- марення, поява галюцинацій.
Перша допомога в разі отруєння грибами:
- терміново телефонуйте в "швидку" — загальний номер 103;
- промийте шлунок простою водою;
- дотримуйтесь постільного режиму;
- пийте багато рідини (вода, підсолена вода або прохолодний чай) — це допоможе відновити водно-сольовий баланс і вивести токсини;
- прийміть сорбенти.
Категорично заборонено вживати алкогольні напої, будь-яку їжу або молочні та кисломолочні продукти — це може прискорити всмоктування токсинів в організм. Самолікування небезпечне для життя! Залишки грибів або грибних страв слід обов'язково зберегти, адже їх лабораторне дослідження допоможе з'ясувати причину отруєння і призначити правильне лікування.
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