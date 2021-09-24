Две недели спала сидя, привязанная к батарее: история жуткого похищения дочери депутата из Полтавы

Выкуп за дочь депутата составил 470 тысяч долларов. Коллаж "Сегодня".

Две недели спала сидя, привязанная к батарее. Стали известны подробности жуткого похищения дочери депутата из Полтавы. 19-летнюю девушку похитили на пути в Киев и требовали выкуп почти полмиллиона долларов. Как спасали девушку и что будет с похитителями, смотрите в сюжете "Сегодня".

Как организовали похищение

В конце лета 20-летняя Вита отправилась в Киев на учебу. Впервые без сопровождения родителей. До столицы не доехала: на трассе ее автомобиль подрезали, а студентку похитили. Мама девушки Татьяна Кириченко рассказала, что после похищения получила анонимное sms-сообщение.

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"Пришла нам sms: если вы хотите вернуть любимого человека, в скобочках была В, то зайдите в Telegram-канал", – рассказала мама похищенной девушки Татьяна Кириченко.

Злоумышленники все продумали. На трассе специально выбрали так называемую слепую зону – без камер видеонаблюдения.

"В переписке с преступниками они давали нам понять, что они следили, они все знают", – поделилась пережитым Татьяна Кириченко.

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Вита – студентка третьего курса института права. Ее отец – депутат Полтавского областного совета, у семьи сельскохозяйственное предприятие. Были деньги от продажи недвижимости, но это было недостаточно для озвученной суммы выкупа. От семьи требовали 10 биткоинов, то есть 470 тысяч долларов. Родители сразу обратились в полицию. За дело взялась СБУ. И таки нашла организатора похищения.

Что говорит СБУ

"Злоумышленник в настоящее время обвиняется в совершении умышленного убийства, в связи с чем содержится в условиях следственного изолятора. Организатором "схемы" оказался человек, который сейчас находится за решеткой. Мужчина подыскал исполнителя похищения через интернет и предложил сообщнику вознаграждение в размере 100 тысяч долларов", – рассказал прокурор офиса генерального прокурора Денис Олейник.

По словам пресс-секретарь СБУ в Полтавской области Инны Усовой, похитители общались между собой и с родителями девушки исключительно через Telegram-канал или скрытую интернет-сеть Даркнет, но их смогли установить и задержать.

Похитителя и двух сообщников задержали. Им грозит до 9 лет за решеткой. А Вита до сих пор приходит в себя от пережитого, н о обучение в столице бросать не собирается.

Преступления

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