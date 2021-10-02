Двое мужчин в Днепре погибли в результате пожара

В Днепре погибли двое мужчин / Фото: Коллаж: Сегодня

В Самарском районе города Днепр 2 октября случился пожар на улице Чехова садового общества "Энергетик".

Об этом пишет ГСЧС.

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До прибытия подразделений ГСЧС, соседи вынесли из квартиры двух мужчин без сознания и самостоятельно ликвидировали возгорание.

К сожалению, ни один из мужчин не выжил. Медики, прибывшие по вызову, лишь констатировали их смерть.

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Огнем уничтожено матрас в комнате дома на площади 1 кв.м.

Пожар в Киеве

В столице в пятницу, 1 октября, поднялся черный дым над зданием Киевской инженерной гимназии, что находится на Княжем Затоне, 12А. В учебном заведении провели эвакуацию – на улицу вывели 1500 учеников.

В ГСЧС Киева сайту "Сегодня" сообщили, что в гимназии произошло короткое замыкание в электропроводке.

"Короткое замыкание произошло в столовой гимназии, с последующим пожаром. Из здания проведена эвакуация учеников и персонала. Сейчас на место прибыли пожарные расчеты. Пока информация о пострадавших отсутствует", – сообщили в ГСЧС Киева.

В 10:44 пожар в гимназии ликвидировали. Площадь возгорания составила 25 квадратных метров.

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