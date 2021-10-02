Двоє чоловіків у Дніпрі загинули в результаті пожежі

У Дніпрі загинуло двоє чоловіків / Фото: Колаж: Сьогодні
У Самарському районі міста Днепр 2 жовтня сталася пожежа на вулиці Чехова садового товариства "Енергетик".
Про це пише ДСНС.
До прибуття підрозділів ДСНС, сусіди винесли з квартири двох чоловіків без свідомості і самостійно ліквідували загоряння.
На жаль, жоден з чоловіків не вижив. Медики, які прибули за викликом, лише констатували їхню смерть.
Вогнем знищено матрац в кімнаті будинку на площі 1 кв.м.
Пожежа в Києві
У столиці в п'ятницю, 1 жовтня, піднявся чорний дим над будівлею Київської інженерної гімназії, що знаходиться на Княжому Затоні, 12А. У навчальному закладі провели евакуацію – на вулицю вивели 1500 учнів.
У ДСНС Києва сайту "Сьогодні" повідомили, що в гімназії відбулося коротке замикання в електропроводці.
"Коротке замикання сталося в їдальні гімназії, з подальшою пожежею. З будівлі проведена евакуація учнів та персоналу. Зараз на місце прибули пожежні розрахунки. Поки інформація про постраждалих немає", – повідомили в ДСНС Києва.
О 10:44 пожежа в гімназії ліквідували. Площа спалаху склала 25 квадратних метрів.
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