Двоє чоловіків у Дніпрі загинули в результаті пожежі

У Дніпрі загинуло двоє чоловіків / Фото: Колаж: Сьогодні

У Самарському районі міста Днепр 2 жовтня сталася пожежа на вулиці Чехова садового товариства "Енергетик".

Про це пише ДСНС.

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До прибуття підрозділів ДСНС, сусіди винесли з квартири двох чоловіків без свідомості і самостійно ліквідували загоряння.

На жаль, жоден з чоловіків не вижив. Медики, які прибули за викликом, лише констатували їхню смерть.

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Вогнем знищено матрац в кімнаті будинку на площі 1 кв.м.

Пожежа в Києві

У столиці в п'ятницю, 1 жовтня, піднявся чорний дим над будівлею Київської інженерної гімназії, що знаходиться на Княжому Затоні, 12А. У навчальному закладі провели евакуацію – на вулицю вивели 1500 учнів.

У ДСНС Києва сайту "Сьогодні" повідомили, що в гімназії відбулося коротке замикання в електропроводці.

"Коротке замикання сталося в їдальні гімназії, з подальшою пожежею. З будівлі проведена евакуація учнів та персоналу. Зараз на місце прибули пожежні розрахунки. Поки інформація про постраждалих немає", – повідомили в ДСНС Києва.

О 10:44 пожежа в гімназії ліквідували. Площа спалаху склала 25 квадратних метрів.

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