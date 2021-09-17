Двухлетняя девочка получила от Фонда Рината Ахметова слуховой аппарат

Недостатки слуха можно заметить с первых недель жизни. А протезирование допускают уже в шестимесячном возрасте. Врачи советуют родителям немедленно обратить внимание: слышит ли их ребенок. Ведь своевременная помощь способна спасти малышей от полной тишине.

Двухлетняя София

Для двухлетней Софии громкие звуки словно чудо. Они отвлекают ее от полной тишине. Девочка родилась на седьмом месяце с многочисленными недугами. Среди них и недостаток слуха.

"Она сильный человек. Пережила такое, что никому не пожелаешь", – сказал отец Софии Константин Тарасов.

Ребенок полтора месяца была в реанимации, потом – длительная реабилитация и наконец болезни начали отступать. Все, кроме тугоухости.

"Не читает по губам практически, мы с ней жестами разговариваем. Играется с детками, но детки же разговаривают. Им просто не интересно с ней общаться", – рассказала мать Софии Владислава Тарасова.

И услышать окружающий мир девочка сможет, заверили врачи. Главное вовремя установить слуховые протезы.

"Время сейчас как говорят драгоценное. Сейчас ребенок развивается и ей нужно сейчас все это слышать, чтобы она начала разговаривать", – сказал Тарасов.

Слуховой аппарат

Современные устройства, крайне нужны Софии, подобрали в Харьковском центре слуха. Они удобны и высокотехнологичные. И есть только один недостаток.

"Такие аппараты стоят дорого и не каждая семья может себе позволить приобрести два слуховых аппарата", – сказала слухопротезист Виктория Смирнова.

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По словам отца Софии, их друзья и родственники посоветовали обратится в Фонд Рината Ахметова.

" К нам откликнулись и помогли", – сказал Тарасов.

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Детям с недостатками слуха Фонд Рината Ахметова помогает с две 2007 года. Уже установлено более двухсот слуховых протезов. После тщательной настройки, современные аппараты получает и двухлетняя София.

"Спасибо фонду Рината Ахметова, что так быстро откликнулись и помогли нам. Это помощь очень своевременна", – сказали благодарные родители.

Впереди у родителей и ребенка занятия с сурдологом и педагогами. А уже сейчас девочка наслаждается окружающими звуками.

Напомним, 12-летнему Павлу долго не могли установить правильный диагноз. Из-за этого ребенок, который и так имеет кучу проблем со здоровьем, едва не потерял мир звуков навсегда. Но теперь он получил шанс снова слышать.

Как сообщали ранее более 10 лет Фонд Рината Ахметова способствует устройству детей из интернатных заведений в семьи. Благодаря всеукраинскому порталу усыновления "Сиротству – нет!" почти 10 000 мальчиков и девочек нашли своих родителей.