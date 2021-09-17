Дворічна дівчинка отримала від Фонду Ріната Ахметова слуховий апарат

Вади слуху можна помітити з перших тижнів життя. А протезування допускають вже в шестимісячному віці. Лікарі радять батькам негайно звернути увагу: чи чує їх дитина. Адже своєчасна допомога здатна врятувати малюків від повної тиші.

Дворічна Софія

Для дворічної Софії гучні звуки немов диво. Вони відволікають її від повної тиші. Дівчинка народилася на сьомому місяці з численними недугами. Серед них і недолік слуху.

"Вона сильна людина. Пережила таке, що нікому не побажаєш ", – сказав батько Софії Костянтин Тарасов.

Дитина півтора місяці була в реанімації, потім – тривала реабілітація і нарешті хвороби почали відступати. Все, крім приглухуватості.

"Не читає по губах практично, ми з нею жестами розмовляємо. Грається з дітьми, але дітки ж розмовляють. Їм просто не цікаво з нею спілкуватися ", – розповіла мати Софії Владислава Тарасова.

І почути навколишній світ дівчинка зможе, запевнили лікарі. Головне вчасно встановити слухові протези.

"Час зараз як кажуть дорогоцінний. Зараз дитина розвивається і їй потрібно зараз все це чути, щоб вона почала розмовляти ", – сказав Тарасов.

Слуховий апарат

Сучасні пристрої, вкрай потрібні Софії, підібрали в Харківському центрі слуху. Вони зручні і високотехнологічні. І є тільки один недолік.

"Такі апарати коштують дорого і не кожна сім'я може собі дозволити придбати два слухових апарати", – сказала слухопротезіст Вікторія Смирнова.

Реклама

За словами батька Софії, їх друзі та родичі порадили звернутися до Фонду Ріната Ахметова.

"До нас відгукнулися і допомогли", – сказав Тарасов.

Читайте також: Спогади і переживання дітей Донбасу почує весь світ: Фонд Ріната Ахметова починає масштабний проєкт

Дітям з вадами слуху Фонд Ріната Ахметова допомагає з дві 2007 року. Вже встановлено понад двісті слухових протезів. Після ретельної настройки, сучасні апарати отримує і дворічна Софія.

"Спасибі фонду Ріната Ахметова, що так швидко відгукнулися і допомогли нам. Це допомога дуже своєчасна", – сказали благодарні батьки.

Попереду у батьків і дитини заняття з сурдолог і педагогами. А вже зараз дівчинка насолоджується оточуючими звуками.

Нагадаємо, 12-річному Павлу довго не могли встановити правильний діагноз. Через це дитина, який і так має купу проблем зі здоров'ям, ледь не втратив світ звуків назавжди. Але тепер він отримав шанс знову чути.

Як повідомляли раніше більше 10 років Фонд Ріната Ахметова сприяє влаштуванню дітей з інтернатних закладів в сім'ї. завдяки всеукраїнського порталу усиновлення "Сирітству – ні!" майже 10 000 хлопчиків і дівчаток знайшли своїх батьків.