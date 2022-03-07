"ДжаВолина": в Луцке создали катапульту для коктейлей Молотова (видео)

Создана катапульта для коктейлей Молотова. / Фото: Коллаж: Сегодня

В Луцке готовятся защищать город от российских оккупантов и создали катапульту для коктейлей Молотова. Ее назвали "ДжаВолина".

Об этом сообщил военный корреспондент Андрей Цаплиенко в Telegram.

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Этим устройством украинцы готовятся отбивать атаки врага.

Куда бросать коктейли Молотова

Министерство обороны Украины показало уязвимые места вражеской техники, которые следует атаковать коктейлями Молотова.

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Грузовики: лобовое стекло, люки, решетки радиатора, шины, бензобак.

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Бронеавтомобиль "Тайфун": крыша с люками, решетки радиатора, лобовое стекло, шины.

Бронеавтомобиль "Тигр": лобовое стекло, люки, решетки радиатора, шины.

БТР-82А: башня, люки, лобовые люки, шины.

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