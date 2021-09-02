Джон Хербст: снятие санкций с "Северного потока – 2" – серьезная ошибка

Джон Хербст раскритиковал позицию Германии и США по "Северному потоку - 2" / Коллаж "Сегодня"
Немецкий бизнес стал частью проекта российской газотранспортной системы "Северный поток-2" и это очень негативный момент для США. Об этом заявил посол США в Украине в 2003-2006 годах Джон Хербст во время онлайн-дискуссии Киевского форума по безопасности (КБФ).
"Геополитический проект, который начался, потому что Путин смог взять к себе на работу высокопоставленных чиновников из Германии, которые продвигают российский бизнес. И немецкий бизнес стал частью этого и начал влиять на политику в Германии. Это очень плохо для США. Мы не хотели бы повышать влияние Путина на немецкую политику, особенно на фоне войны Путина против Украины, агрессии против Грузии", – считает бывший американский дипломат.
По мнению Джона Хербста, американский президент Джо Байден принял решение о снятии санкций с "Северного потока-2", чтобы улучшить отношения между США и Германией.
"Это была серьезная ошибка, поскольку это позволило определенным агентам в Германии, агентам влияния действовать от имени Путина. И я думаю, что это решение Байдена является очень непопулярным среди конгрессменов, и в том числе среди демократов", – подчеркнул Хербст.
Итог визита в США
В то же время Джон Хербст положительно оценил совместное заявление США и Украины, появившееся по итогу переговоров президентов Владимира Зеленского и Джо Байдена.
"Украина и в дальнейшем будет сотрудничать с Конгрессом в плане работы над последующими санкциями против "Северного потока-2" со стороны Соединенных Штатов. И я надеюсь, что работа будет продолжаться именно в таком направлении", – резюмировал бывший дипломат.
- Напомним, президент Украины Владимир Зеленский находится сейчас с рабочим визитом в США.
- Итогом встречи с лидером США стало совместное заявление, где сказано, что связи Соединенных Штатов с Украиной крепче, чем когда бы то ни было.
- В ходе своего визита в Вашингтон Зеленский встретился с директором американского космического агентства NASA Биллом Нельсоном.
- Сегодня Зеленский будет в Калифорнии, где встретится с главой компании Apple Тимом Куком.