Джон Хербст: снятие санкций с "Северного потока – 2" – серьезная ошибка

Джон Хербст раскритиковал позицию Германии и США по "Северному потоку - 2" / Коллаж "Сегодня"

Немецкий бизнес стал частью проекта российской газотранспортной системы "Северный поток-2" и это очень негативный момент для США. Об этом заявил посол США в Украине в 2003-2006 годах Джон Хербст во время онлайн-дискуссии Киевского форума по безопасности (КБФ).

"Геополитический проект, который начался, потому что Путин смог взять к себе на работу высокопоставленных чиновников из Германии, которые продвигают российский бизнес. И немецкий бизнес стал частью этого и начал влиять на политику в Германии. Это очень плохо для США. Мы не хотели бы повышать влияние Путина на немецкую политику, особенно на фоне войны Путина против Украины, агрессии против Грузии", – считает бывший американский дипломат.

По мнению Джона Хербста, американский президент Джо Байден принял решение о снятии санкций с "Северного потока-2", чтобы улучшить отношения между США и Германией.

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"Это была серьезная ошибка, поскольку это позволило определенным агентам в Германии, агентам влияния действовать от имени Путина. И я думаю, что это решение Байдена является очень непопулярным среди конгрессменов, и в том числе среди демократов", – подчеркнул Хербст.

Итог визита в США

В то же время Джон Хербст положительно оценил совместное заявление США и Украины, появившееся по итогу переговоров президентов Владимира Зеленского и Джо Байдена.

"Украина и в дальнейшем будет сотрудничать с Конгрессом в плане работы над последующими санкциями против "Северного потока-2" со стороны Соединенных Штатов. И я надеюсь, что работа будет продолжаться именно в таком направлении", – резюмировал бывший дипломат.