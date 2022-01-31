Е-направление к врачу. Как получить и пользоваться украинцам – главные правила

Как получить электронное направление к врачу / Фото: Коллаж: Сегодня

Почти 16 млн. украинцев уже воспользовались электронными направлениями и получили по ним почти 48 млн. медицинских услуг.

В Национальной службе здоровья Украины рассказали "Сегодня", как работает электронное направление, в чем его преимущества и как пациент может им воспользоваться.

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Для пациента электронное направление – возможность получить бесплатные медицинские услуги по назначению врача. Таким образом больной может получить доступ к консультациям узких специалистов, дополнительных обследований, процедур или госпитализации.

Источник: НЗСУ

Как работает е-направление?

Выписать электронное направление имеет право любой врач. Необязательно это должен быть семейный врач, педиатр или терапевт. Например, гинеколог может направить пациента на консультацию к эндокринологу, назначить анализы и т.п.

Любой врач, зарегистрированный в электронной системе здравоохранения, вносит запись о назначении при осмотре пациента и создает электронное направление.

Пациент получает направление на свой телефон в виде 16-значного кода и с этим кодом обращается в любую больницу, имеющую договор с НСЗУ.

Пациент может получить услугу по электронному направлению бесплатно только один раз. Нельзя обратиться за "вторым мнениям" к другому врачу с тем же направлением. Разве что за свой счет.

Однако врач может выписать электронное направление на группу услуг или несколько процедур, чтобы сэкономить время. Человеку не нужно ходить к врачу несколько раз.Например, врач может направить пациента в одном направлении к узкому специалисту и на обследование отдельно.

Количество электронных направлений не ограничено – врач должен выписывать их на основе клинической картины.

Срок действия электронного направления составляет один год со дня сотворения. Однако лучше проходить обследование в тот срок, который рекомендует врач.

Направления только бумажные?

Пациент может забыть о бумажках, которые нужно носить с собой и не потерять, чтобы попасть на прием. У большинства украинцев есть мобильные телефоны, а значит, номер направления всегда под рукой. Сообщение печатать не нужно – достаточно указать номер при приеме.

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Пациенты, у которых нет телефона, могут попросить врача распечатать электронное направление непосредственно во время приема.

Получать только лично?

Обычно личное присутствие пациента для получения электронного направления обязательно, поскольку врач выписывает его исходя из состояния здоровья человека. Однако есть исключения. Когда пациент имеет хроническое заболевание и контролировать определенные показатели, врач может создать направление дистанционно.

Например, пациенты с сахарным диабетом должны контролировать уровень глюкозы в крови с помощью теста на гликированный гемоглобин. В таком случае семейный врач или наблюдающий их эндокринолог может выписывать электронное направление дистанционно. Номер приходит на мобильный телефон пациента.

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С направлением – только в коммунальные больницы?

С е-направлением пациент может получить бесплатную помощь не только в коммунальной больнице, но даже в частных клиниках или у врачей-ФЛП, если они сотрудничают с НСЗУ. И наоборот – с е-направлением от врача частной больницы можно обратиться к специалисту из коммунальной.

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