Е-направлення до лікаря. Як отримати та користуватися українцям – головні правила

Як отримати електронне направлення до лікаря / Фото: Колаж: Сьогодні

Майже 16 млн. українців уже скористалися електронними направленнями та отримали за ними майже 48 млн. медичних послуг.

У Національній службі здоров'я України розповіли "Сьогодні", як працює електронний напрямок, у чому його переваги та як пацієнт може ним скористатися.

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Для пацієнта електронне направлення – можливість отримати безкоштовні медичні послуги за призначенням лікаря. Таким чином, хворий може отримати доступ до консультацій вузьких фахівців, додаткових обстежень, процедур або госпіталізації.

Джерело: НЗСУ

Як працює е-направлення?

Виписати електронне направлення має право будь-який лікар. Необов'язково це має бути сімейний лікар, педіатр чи терапевт. Наприклад, гінеколог може направити пацієнта на консультацію до ендокринолога, призначити аналізи тощо.

Будь-який лікар, зареєстрований в електронній системі охорони здоров'я, вносить запис про призначення під час огляду пацієнта та створює електронне направлення.

Пацієнт отримує направлення на свій телефон у вигляді 16-значного коду і з цим кодом звертається до будь-якої лікарні, яка має договір із НСЗУ.

Пацієнт може отримати послугу по електронному напрявленню безкоштовно лише один раз. Не можна звернутися за "ще однією думкою" до іншого лікаря з тим самим напрямом. Хіба що за власний рахунок.

Проте лікар може виписати електронне направлення на групу послуг або кілька процедур, щоб заощадити час. Людині не потрібно ходити до лікаря кілька разів. Наприклад, лікар може направити пацієнта в одному направленні до вузького спеціаліста та на обстеження окремо.

Кількість електронних направлень не обмежена – лікар має виписувати їх на основі клінічної картини.

Термін дії електронного направлення становить один рік від дня створення. Однак краще проходити обстеження у той термін, який рекомендує лікар.

Направлення тільки паперові?

Пацієнт може забути про папірці, які потрібно носити з собою і не втратити, щоб потрапити на прийом. Більшість українців мають мобільні телефони, а значить, номер направлення завжди під рукою. Повідомлення друкувати не потрібно – достатньо вказати номер прийому.

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Пацієнти, які не мають телефону, можуть попросити лікаря роздрукувати електронне направлення безпосередньо під час прийому.

Отримувати лише особисто?

Зазвичай особиста присутність пацієнта для отримання електронного направлення обов'язкова, оскільки лікар виписує його, виходячи зі стану здоров'я людини. Проте є винятки. Коли пацієнт має хронічне захворювання та потрібно контролювати певні показники, лікар може створити направлення дистанційно.

Наприклад, пацієнти з цукровим діабетом повинні контролювати рівень глюкози у крові за допомогою тесту на глікований гемоглобін. У такому випадку сімейний лікар або ендокринолог, що їх спостерігає, може виписувати електронне направлення дистанційно. Номер надходить на мобільний телефон пацієнта.

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З направленням – лише до комунальних лікарень?

З е-направленням пацієнт може отримати безкоштовну допомогу не тільки в комунальній лікарні, але навіть у приватних клініках або у лікарів-ФОП, якщо вони співпрацюють із НСЗУ. І навпаки – з е-направленням від лікаря приватної лікарні можна звернутися до спеціаліста з комунальної.

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