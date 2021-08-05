Его опыт – неоценим. Зеленский выразил соболезнования в связи со смертью Марчука

Сегодня утром о смерти легендарного украинского политика сообщила его жена. Марчуку было 80 лет

Марчуку было 80 лет. Фото: коллаж "Сегодня"

Президент Украины Владимир Зеленский выразил соболезнования семье и близким четвертого премьер-министра Украины Евгения Марчука, который скончался сегодня, 5 августа.

"Не стало генерала Евгения Марчука. Всю свою жизнь он посвятил защите национальных интересов Украины. Благодаря в том числе его усилиям в ТКГ на Донбассе был установлен режим тишины, который сохраняется до сих пор. Его опыт – неоценим. Искренние соболезнования семье и близким. Вечная память", – написал Зеленский на странице в Twitter.

Читайте также:

Ушла целая эпоха. Реакция украинских политиков и соцсетей на смерть Марчука

Напомним, экс-премьер-министр, первый глава Службы безопасности Украины Евгений Марчук умер из-за обострения заболеваний, которое произошло вследствие коронавирусной болезни.

Марчуку было 80 лет. Генерал армии Украины. Он был первым действующим главой Службы безопасности Украины с ноября 1991 по июль 1994-го. С марта 1995-го по май 1996 года Марчук возглавлял Кабинет министров Украины, а с июня 2003-го по сентябрь 2004 года был министром обороны.

Реклама

С ноября 2018 года по май 2019-го Марчук представлял Украину в Трехсторонней контактной группе.

Ранее мы сообщали, что в середине июля-2021 Марчук говорил о противостоянии президента РФ Путина с Владимиром Зеленским. Тогда экс-премьер утверждал, что президент Украины оказался в "очень сложной ситуации" из-за Минских соглашений, которые ему "достались по наследству".

Тогда же Марчук комментировал историю с прослушкой разговоров Виктора Медведчука. По мнению Марчука, записи могли быть сделаны сотрудниками СБУ и без приказа "сверху" либо частными лицами, а пленки потом передали в спецслужбу.

О чем еще говорят в Украине и мире, смотрите в видеосюжете: