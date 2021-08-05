Ушла целая эпоха. Реакция украинских политиков и соцсетей на смерть Марчука

Сегодня утром о смерти легендарного украинского политика сообщила его жена. "Сегодня" собрали реакцию соцсетей и политиков

Марчуку было 80 лет. Фото: коллаж "Сегодня"

Сегодня, 5 августа, ушел из жизни бывший премьер-министр Украины, первый глава Службы безопасности Украины (СБУ), министр обороны Украины, секретарь СНБО Евгений Марчук.

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Случившееся тронуло многих политиков и общественных деятелей. В своих социальных сетях они публикуют посты в память об умершем.

Реакция политиков

Лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко выразила соболезнования всем родным и близким Марчука на своей странице в Facebook.

"Умер Евгений Кириллович Марчук. Первый председатель СБУ, четвертый премьер-министр Украины, бывший министр обороны, бывший секретарь СНБО... Человек, олицетворяющей целую эпоху в украинской политике", – говориться в сообщении.

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Экс-премьер-министр Владимир Гройсман также отреагировал на смерть Марчука.

"Горькая весть о том, что Евгений Марчук уже не с нами. Яркий, сильный человек. Светлая память Евгению Кирилловичу. Искренние соболезнования Ларисе Алексеевне и всем родным и близким", – написал Гройсман.

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Экс-врио главы Государственной экологической инспекции Егор Фирсов присоединился.

"Скончался Евгений Кириллович Марчук. Остановилось сердце... Царствие небесное. Соболезнования родным и близким", – написал Фирсов.

Реакция соцсетей

Заслуженный журналист Украины Владимир Кацман опубликовал пост в Facebook.

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"Целая эпоха украинской политики и истории... R.I.P", – сказал он.

Ветеран АТО, волонтер, журналист Мирослав Гай также выразил свои соболезнования.

"Умер Евгений Марчук. Первый глава СБУ независимой Украины. Премьер-министр и секретарь СНБОУ. Государственник. Вечная память и соболезнования родным", – говорится в сообщении.

Как отреагировали в ТКГ

Украинская делегация в Трехсторонний контактной группе по мирному урегулированию ситуации в Донецкой и Луганской областях с прискорбием восприняла известие о смерти украинского государственного деятеля.

"Вечная память о его весомых достижениях на благо Украинского государства и искренние соболезнования родным и близким покойного", – говорится в сообщении.

Напомним, чуть меньше года назад Марчук давал интервью телеканалу "Украина 24". Он рассказывал об ошибках Украины в переговорах о Донбассе, ситуации в Беларуси и кознях, которые строит Россия на постсоветском пространстве:

Ранее мы сообщали, что в середине июля-2021 – Марчук говорил о противостоянии президента РФ Путина с Владимиром Зеленским. Тогда экс-премьер утверждал, что президент Украины оказался в "очень сложной ситуации" из-за Минских соглашений, которые ему "достались по наследству".

Тогда же Марчук комментировал историю с прослушкой разговоров Виктора Медведчука. По мнению Марчука, записи могли быть сделаны сотрудниками СБУ и без приказа "сверху" либо частными лицами, а пленки потом передали в спецслужбу.

Все подробности в спецтеме Смерть Евгения Марчука