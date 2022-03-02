Его сюда никто не звал: в Украине ликвидировали российского полковника Исайкина

-1 оккупант на территории Украины/Фото: коллаж: "Сегодня"
Глава Мордовской Республики РФ Артем Здунов сообщил о смертина территории Украины при попытке оккупации российского полковника Виктора Исайкина.
Об этом Здунов написал в Instagram.
Подробности
По словам Здунова, Исайкин поехал в Украину "выполнять боевые задания", то есть в составе российских войск участвовать в попытке оккупации другой страны. У него было звание полковника.
"При выполнении боевой задачи во время спецоперации по оказанию помощи народным республикам на Донбассе погиб наш земляк. Ему было 40 лет. Виктор Иванович Исайкин — кадровый военный, полковник. Свою жизнь он посвятил беззаветному служению России", — говорится в сообщении.
Уничтожение техники РФ Байрактарами
В Сумской области украинские военные начали применять против врага Байрактары. Оккупанты продолжают терять свою технику.
С помощью Байрактаров около села Пустовойтовка Роменского района была обезврежена стоянка вражеской техники около 80 единиц, из них половина – грады.
Вблизи села Бишкинь обезврежено около 100 единиц техники, в основном — танки и БТР.