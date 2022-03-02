Його сюди ніхто не звав: в Україні ліквідували російського полковника Ісайкіна

-1 окупант на території України/Фото: колаж: "Сьогодні"

Глава Мордовської Республіки РФ Артем Здунов повідомив про смерть на території України під час спроби окупації російського полковника Віктора Ісайкіна.

Про це Здунов написав в Instagram.

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За словами Здунова, Ісайкін поїхав до України "виконувати бойові завдання", тобто у складі російських військ брати участь у спробі окупації іншої країни. Він мав звання полковника.

"Під час бойового завдання під час спецоперації з надання допомоги народним "республікам" на Донбасі загинув наш земляк. Йому було 40 років. Віктор Іванович Ісайкін – кадровий військовий, полковник. Своє життя він присвятив беззавітному служінню Росії", — йдеться в повідомленні.

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