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Нобелівські лауреати підтримали український народ у боротьбі з окупантами

Володимир Козир Володимир Козир Редактор Україна Сьогодні
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2 березня, 03:46
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Вони засуджують військові дії РФ та заперечення президентом Путіним самої легітимності існування України
Україну в черговий раз підтримали/Фото: колаж: "Сьогодні"
Україну в черговий раз підтримали/Фото: колаж: "Сьогодні"

Нобелівські лауреати висловлюють свою підтримку українському народу та вільній незалежній Україні перед лицем російської агресії.

Про це йдеться у звернення лауреатів.

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"Подібно до того, як нацистська Німеччина напала на Польщу у 1939 році (використовуючи подібні трюки та фальшиві провокації) та на Радянський Союз у 1941, уряд Російської Федерації під проводом президента Путіна розпочав необґрунтовану військову агресію – ніщо інше як війну – проти сусідньої держави, України. Тут ми ретельно добираємо слова, оскільки не віримо, що російський народ грає свою роль у цій агресії", — йдеться у зверненні.

Нобелівські лауреати засуджують військові дії РФ та заперечення президентом Путіним самої легітимності існування України.

"Завжди є мирний шлях розв'язання суперечок. Російське вторгнення грубо порушує Статут ООН, який каже, що "Всі члени мають утримуватися у своїх міжнародних стосунках від загроз чи застосування сили проти територіальної цілісності чи політичної незалежності будь-якої держави". Воно ігнорує Будапештський меморандум 1994 року, який зобов'язав Росію та інші країни поважати суверенітет, незалежність та чинні кордони України. Російські безпекові хвилювання можна було задовольнити в рамках Статуту ООН, Гельсінського Акту 1975 року та Паризької Хартії 1990 року. Розв'язання війни, як зробили президент Путін та його поплічники, – це непевний, кривавий та непродуктивний шлях до майбутнього", — йдеться у зверненні.

У листі лауреати пишуть, що дії Росії заплямували її репутацію на десятиліття. Рішення про вторгнення в Україну стане перешкодою для економічного розвитку Росії, а також джерелом труднощів для її населення.

"Сотні українських вояків, російських вояків та українських мирних громадян, включно з дітьми, уже загинули. Це так сумно й так непотрібно. Ми об'єдналися навколо цього звернення, щоб закликати російський уряд припинити вторгнення до України та вивести свої війська з України. Ми поважаємо спокій та силу українців. Ми з вами. Наші серця линуть до родин та друзів усіх, українців та росіян, хто вже загинув чи поранений. Хай прийде мир до нашого прекрасного світу", — резюмували нобелівські лауреати.

Гуманітарна катастрофа на Донбасі

Віцепрем'єр-міністерка Ірина Верещук заявила, що окупанти у війні проти України перейшли до тактики терору. За її словами, насамперед це стосується Донецької та Луганської областей.

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"Міста Волноваха, Сєвєродонецьк та інші під тотальним нищівним вогнем ворога. Там відбувається реальна гуманітарна катастрофа. Обстрілюються житлові квартали, відсутнє водопостачання та електропостачання. Люди змушені постійно перебувати у підвалах без води та їжі. Серед них жінки, діти, люди похилого віку, хворі, люди з інвалідністю", – заявила віцепрем'єрка.

Як наголосила Верещук, окупанти не дають гуманітарних коридорів, порушуючи міжнародні норми.

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