Нобелівські лауреати підтримали український народ у боротьбі з окупантами

Вони засуджують військові дії РФ та заперечення президентом Путіним самої легітимності існування України

Україну в черговий раз підтримали/Фото: колаж: "Сьогодні"

Нобелівські лауреати висловлюють свою підтримку українському народу та вільній незалежній Україні перед лицем російської агресії.

Про це йдеться у звернення лауреатів.

Реклама

Деталі

"Подібно до того, як нацистська Німеччина напала на Польщу у 1939 році (використовуючи подібні трюки та фальшиві провокації) та на Радянський Союз у 1941, уряд Російської Федерації під проводом президента Путіна розпочав необґрунтовану військову агресію – ніщо інше як війну – проти сусідньої держави, України. Тут ми ретельно добираємо слова, оскільки не віримо, що російський народ грає свою роль у цій агресії", — йдеться у зверненні.

Нобелівські лауреати засуджують військові дії РФ та заперечення президентом Путіним самої легітимності існування України.

"Завжди є мирний шлях розв'язання суперечок. Російське вторгнення грубо порушує Статут ООН, який каже, що "Всі члени мають утримуватися у своїх міжнародних стосунках від загроз чи застосування сили проти територіальної цілісності чи політичної незалежності будь-якої держави". Воно ігнорує Будапештський меморандум 1994 року, який зобов'язав Росію та інші країни поважати суверенітет, незалежність та чинні кордони України. Російські безпекові хвилювання можна було задовольнити в рамках Статуту ООН, Гельсінського Акту 1975 року та Паризької Хартії 1990 року. Розв'язання війни, як зробили президент Путін та його поплічники, – це непевний, кривавий та непродуктивний шлях до майбутнього", — йдеться у зверненні.

У листі лауреати пишуть, що дії Росії заплямували її репутацію на десятиліття. Рішення про вторгнення в Україну стане перешкодою для економічного розвитку Росії, а також джерелом труднощів для її населення.

"Сотні українських вояків, російських вояків та українських мирних громадян, включно з дітьми, уже загинули. Це так сумно й так непотрібно. Ми об'єдналися навколо цього звернення, щоб закликати російський уряд припинити вторгнення до України та вивести свої війська з України. Ми поважаємо спокій та силу українців. Ми з вами. Наші серця линуть до родин та друзів усіх, українців та росіян, хто вже загинув чи поранений. Хай прийде мир до нашого прекрасного світу", — резюмували нобелівські лауреати.

Гуманітарна катастрофа на Донбасі

Віцепрем'єр-міністерка Ірина Верещук заявила, що окупанти у війні проти України перейшли до тактики терору. За її словами, насамперед це стосується Донецької та Луганської областей.

Реклама

"Міста Волноваха, Сєвєродонецьк та інші під тотальним нищівним вогнем ворога. Там відбувається реальна гуманітарна катастрофа. Обстрілюються житлові квартали, відсутнє водопостачання та електропостачання. Люди змушені постійно перебувати у підвалах без води та їжі. Серед них жінки, діти, люди похилого віку, хворі, люди з інвалідністю", – заявила віцепрем'єрка.

Як наголосила Верещук, окупанти не дають гуманітарних коридорів, порушуючи міжнародні норми.

Читайте також